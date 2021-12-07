Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. “West Side Story” müzikali Suudi Arabistan ve Katar’da yasaklandı! Sansürler peşi sıra geliyor

“West Side Story” müzikali Suudi Arabistan ve Katar’da yasaklandı! Sansürler peşi sıra geliyor

07.12.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1961 yapımı “West Side Story” müzikali klasik yapımlar arasında yerini almayı başarmıştı. Steven Spielberg tarafından yeniden uyarlanan müzikalin Orta Doğu’nun birçok ülkesinde gösterilmeyeceği açıklandı.

“West Side Story” müzikali Suudi Arabistan ve Katar’da yasaklandı! Sansürler peşi sıra geliyor

Disney ve 20th Century ortak yapımı olan müzikal türündeki “West Side Story” filmi sıkı sansür kuralları nedeniyle Suudi Arabistan ve Kuveyt’te gösterim için onay alamadı. Diğer ülkelerde ise kendi sansür politikaları gereğince Disney’de projede değişiklik yapmalarını talep etti. Disney’in red cevabının ardında ise West Side Story’in gösterime girmemesine karar verildi. Filmin neden yasaklandığı resmi olarak açıklanmış değil, ancak The Hollywood Reporter'ın bölgesel kaynaklardan edindiği ve aktardığı bilgiye göre, kararın gerekçesi, filmin yeni versiyonu için trans bir karakter olarak yazılan ve non-binary oyuncu Iris Menas tarafından canlandırılan ''Anybodys'' adlı karakter.

Eşcinselliğin resmi olarak yasak olduğu körfez ülkelerinde, herhangi bir LGBTQ temsili içeren film sansüre takılıyor. Son olarak yine Disney yapımı Eternals, eşcinsellik temsili içermesi nedeniyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar da yasaklanmıştı.

WEST SIDE STORY FİLMİ HAKKINDA

Türkiye'de 10 Aralık'ta vizyona girecek olan West Side Story, Tony Kushner ve Arthur Laurents tarafından yazıldı. Filmde Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno, Brian d'Arcy James gibi oyuncular yer alıyor.

West Side Story aslında Romeo ve Juliet’in acıklı hikayesinden ilham alınarak kurgulandı. New York'ta çete savaşlarını konu alan West Side Story, beyazlardan oluşan ve Riff tarafından yönetilen Jets ile Bernardo tarafından idame ettirilen Porto Riko'lu Sharks çetelerini müzikal bir dille anlatıyor. Rachel Zegler ve Ansel Elgort'un başrolünü paylaştığı West Side Story, New York'ta çetelerin arasında geçen bir aşk hikayesiyle izleyicisine sunuyor.

Steven Spielberg imzalı ‘West Side Story’ filminin ilk fragmanı yayınlandıSteven Spielberg imzalı ‘West Side Story’ filminin ilk fragmanı yayınlandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eşiyle aynı dizide! Eşiyle aynı dizide!
PARTNER Anne babasından rol çaldı! Anne babasından rol çaldı!
Türk yapımına uluslararası başarı! En İyi Film seçildiTürk yapımına uluslararası başarı! En İyi Film seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

En simetrik kalçaya sahip olmak istedi! Seksi pozuyla gösterdi

En simetrik kalçaya sahip olmak istedi! Seksi pozuyla gösterdi

Dünyanın ilk kadın korsanı! Seks işçiliğinden korsanlığa...

Dünyanın ilk kadın korsanı! Seks işçiliğinden korsanlığa...

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Gençlik formülünü paylaştı: Cinsel organınızı güneşlendirin

Karantinada karar verdi! “Koltuk altı kıllarıma bayılıyorum”

Karantinada karar verdi! “Koltuk altı kıllarıma bayılıyorum”

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

İç çamaşırları tarih oluyor! Dekoltenin şekli değişti

İç çamaşırları tarih oluyor! Dekoltenin şekli değişti

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.