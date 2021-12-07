“West Side Story” müzikali Suudi Arabistan ve Katar’da yasaklandı! Sansürler peşi sıra geliyor

Disney ve 20th Century ortak yapımı olan müzikal türündeki “West Side Story” filmi sıkı sansür kuralları nedeniyle Suudi Arabistan ve Kuveyt’te gösterim için onay alamadı. Diğer ülkelerde ise kendi sansür politikaları gereğince Disney’de projede değişiklik yapmalarını talep etti. Disney’in red cevabının ardında ise West Side Story’in gösterime girmemesine karar verildi. Filmin neden yasaklandığı resmi olarak açıklanmış değil, ancak The Hollywood Reporter'ın bölgesel kaynaklardan edindiği ve aktardığı bilgiye göre, kararın gerekçesi, filmin yeni versiyonu için trans bir karakter olarak yazılan ve non-binary oyuncu Iris Menas tarafından canlandırılan ''Anybodys'' adlı karakter.

Eşcinselliğin resmi olarak yasak olduğu körfez ülkelerinde, herhangi bir LGBTQ temsili içeren film sansüre takılıyor. Son olarak yine Disney yapımı Eternals, eşcinsellik temsili içermesi nedeniyle Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar da yasaklanmıştı.

WEST SIDE STORY FİLMİ HAKKINDA

Türkiye'de 10 Aralık'ta vizyona girecek olan West Side Story, Tony Kushner ve Arthur Laurents tarafından yazıldı. Filmde Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno, Brian d'Arcy James gibi oyuncular yer alıyor.

West Side Story aslında Romeo ve Juliet’in acıklı hikayesinden ilham alınarak kurgulandı. New York'ta çete savaşlarını konu alan West Side Story, beyazlardan oluşan ve Riff tarafından yönetilen Jets ile Bernardo tarafından idame ettirilen Porto Riko'lu Sharks çetelerini müzikal bir dille anlatıyor. Rachel Zegler ve Ansel Elgort'un başrolünü paylaştığı West Side Story, New York'ta çetelerin arasında geçen bir aşk hikayesiyle izleyicisine sunuyor.



