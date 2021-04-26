93.Oscar Ödül Töreni sırasında Steven Spielberg imzalı ‘West Side Story’ filminin ilk fragmanı yayınlandı. 1961 yılında Jerome Robbins ve Robert Wise ikilisi tarafından sinemaya uyarlanan, unutulmaz şarkıları, başarılı koreografileri ve izleyiciyi içine çeken hikayesiyle zaman içerisinde klasikler arasında yerini alan West Side Story‘nin, usta yönetmen Steven Spielberg tarafından yeniden sinemaya uyarlandı.

1957 yılında müzikal olarak Broadway’de aynı isimle sergilenen film, 1961 yılında sinemaya uyarlanmıştı. Usta yönetmen Steven Spielberg, West Side Story'yi yeni nesille buluşturmaya hazırlanıyor.

West Side Story aslında Romeo ve Juliet’in acıklı hikayesinden ilham alınarak kurgulandı. New York'ta çete savaşlarını konu alan West Side Story, beyazlardan oluşan ve Riff tarafından yönetilen Jets ile Bernardo tarafından idame ettirilen Porto Riko'lu Sharks çetelerini müzikal bir dille anlatıyor. Rachel Zegler ve Ansel Elgort'un başrolünü paylaştığı West Side Story, New York'ta çetelerin arasında geçen bir aşk hikayesiyle izleyicisine sunuyor.

Yeni nesil uyarlama olarak da isimlendirilen filmin 2020 yılında gösterime girmesi planlıyordu. Ancak koronavirüs salgının vizyon tarihini engelledi. Spielberg'ün Tony Kushner ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı film, 10 Aralık 2021 tarihinde sinemalardaki yerini alacak.



