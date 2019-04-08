Wilfred Moke: Süper Lig'de kalacağız

Romanya'da oynarken transfer olduğu Atiker Konyaspor'da fazla forma şansı bulamadığını ancak MKE Ankaragücü'nde performansının artmaya başladığını dile getiren Moke, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Süper Lig, Romanya Ligi'nden çok daha iyi" diyen Moke, "Süper Lig rekabetçi ve üst seviyede bir lig. Transfer olduğumda Konyaspor, Avrupa Ligi'nde oynuyordu. Buraya gelmemde bu da bir etken olmuştur. Bu sebeplerden dolayı burayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Konya'da kendisine her zaman iyi davranıldığına dikkati çeken Moke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara başkent ve güzel bir şehir. Burada çok daha mutluyum. Burada yapacak çok şey var. Konyaspor'da pek oynama şansı bulamadım. Oynama şansı bulamayınca hoşnut olmazsınız. Burada yavaş yavaş oynamaya başlıyorum. Oynadıkça performansın iyi bir yere geliyor. Bundan dolayı mutluyum."

TEKNİK DİREKTÖR KAPLAN'A ÖVGÜ

Başkent ekibinin başarılı orta saha oyuncusu, takıma katıldığı günden bu yana teknik direktör Mustafa Kaplan'ın kendisine güven aşıladığını ifade etti.