Dünyaca ünlü golcü için Galatasaray açıklaması!

Fildişili oyuncuyu FA Cup'taki Gillingham maçında kadroya almadıklarını kaydeden Potter, "Ondan kadroda olmasını istemek adil olmazdı. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok, şimdilik spekülasyon durumunda" ifadelerini kullandı.
SWANSEA MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR
Bu sezon küçülmeye giden Swansea City, Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlıyor. 2017'de 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve bu sezon Swansea'de 7 maçta 181 dakika süre alan 30 yaşındaki golcü 1 gol attı. (Sporx)
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