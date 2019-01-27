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Dünyaca ünlü golcü için Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

Swansea City menajeri Graham Potter, golcü oyuncuları Wilfried Bony'yi Galatasaray ya da Al-Sadd'a transferinin netleşmesi için kadroya almadığını açıkladı.

Dünyaca ünlü golcü için Galatasaray açıklaması!

Fildişili oyuncuyu FA Cup'taki Gillingham maçında kadroya almadıklarını kaydeden Potter, "Ondan kadroda olmasını istemek adil olmazdı. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok, şimdilik spekülasyon durumunda" ifadelerini kullandı.

SWANSEA MAAŞINDAN KURTULMAK İSTİYOR
Bu sezon küçülmeye giden Swansea City, Bony'yi yüksek maaşından dolayı elden çıkarmaya planlıyor. 2017'de 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve bu sezon Swansea'de 7 maçta 181 dakika süre alan 30 yaşındaki golcü 1 gol attı. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Wilfried Bony Galatasaray swansea city

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