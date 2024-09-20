Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrıldığına bin pişman oldu!

Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan Wilfried Zaha transferin son günlerde Lyon'a kiralandı. Yeni takımında henüz kadroya giremeyen oyuncunun Fransa'da büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenildi.

ŞİMDİDEN GALATASARAY'I ÖZLEDİ

Habertürk'ün haberine göre, Fildişi Sahilli oyuncu İstanbul'da 4 katlı havuzlu villada yaşarken Lyon'da ise bir apartman dairesinde yaşıyor. Zaha'nın eşinin Fransa'daki sosyal hayata alışmakta zorlandığı belirtilirken, Türkiye'yi özlediği öğrenildi.

İNGİLTERE'YE DÖNEMEMİŞTİ

Zaha, daha önce doğup büyüdüğü İngiltere'ye dönmek için transfer görüşmelerinde bulunmuş ancak vergi yükümlülükleri nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray'da oynarken de bazı rahatsızlıkları bulunan tecrübeli futbolcu, 3 milyon euro kiralama bedeliyle geçici olarak Lyon'a transfer olmuştu.