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Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi'den sonra bir kafa karıştıran paylaşım daha: Yol ayırımı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
06.06.2024 14:28
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Galatasaray, yıldız futbolcuların sosyal medya hesabındaki hareketlilik 'ayrılık' iddialarını gündeme getirdi. Taraftarın sevgilisi Icardi'nin Instagram profilinden uzun süredir duran 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırmasının ardından Wilfried Zaha'nın paylaşımı da olay oldu. Zaha'nın paylaşımı 'ayrılık mesajı' olarak yorumlandı.

Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Icardi'den sonra bir kafa karıştıran paylaşım daha: Yol ayırımı!
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da Erden Timur'un görevi bırakmasının ardından yıldız futbolculardan gelen peş peşe gelen hamleler 'Ayrılık mı var?' sorusunu akıllara getirdi. Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi'nin ardından, yıldız isim Wilfried Zaha'nın paylaşımı da olay oldu.

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ZAHA, GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Sosyal medya hesabından bir görsel paylaşan Zaha'nın Galatasaray'dan ayrılacağı iddiası gündeme geldi. Zaha'nın paylaştığı görselde bir kişinin kalabalıktan ayrılarak başka bir yolda devam ettiği görüldü. Söz konusu paylaşım 'ayrılık mesajı' olarak yorumlandı.

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ICARDI DE KAFA KARIŞTIRDI

Öte yandan gösterdiği performans ve karakteriyle taraftarın sevgilisi haline gelen ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi de Instagram profilinden uzun süredir duran 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırmıştı.

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YÖNETİME TEPKİ OLARAK GÖRÜLDÜ

Icardi'nin bu hareketi taraftarlarca kısa sürede fark edilirken, Arjantinli'nin bu hamlesi, yönetime de bir tepki olarak değerlendirildi.


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