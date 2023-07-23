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Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı?

23.07.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wilfried Zara kimdir ve kaç yaşındadır gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Galatasaray ekibi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Wilfried Zaha'yı KAP'a bildirirken, Fildişili oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. Peki, Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de uzun süredir ilgilendiği Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi. bu gelişmenin ardından Wilfried Zaha'nn oyunculuk kariyeri ve hayatına ilişkin detaylar futbol severler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte futbolcu Wilfried Zaha'nın kariyer hayatı ve biyografisi hakkında detaylı bilgiler...

WİLFRİED ZAHA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1992'te Abidjan'de dünyaya geldi. Forvet ve sağ kanat olarak oynayan Fildişi Sahilili millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

31 yaşındaki Zaha, 2010 yılında Crystal Palace akademilerinden birinci takımına yükseldi. Selhurst Park'ta geçirdiği ilk üç sezonda tüm müsabakalarda 18 gol attı. Ocak 2013'te, 10 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında (o sırada satılan en pahalı Crystal Palace oyuncusu) Manchester United'a transfer oldu. Zaha, sezon sonuna kadar Palace'ta kiralık olarak kaldı ve kulübüne Premier Lig'e dönmesine yardımcı oldu. Manchester United ile başarısız bir 2013-14 sezonunun ardından (çoğunlukla Cardiff City'de kiralık olarak geçirdi), Zaha, Şubat 2015'te kulübe kalıcı olarak yeniden katılmadan önce, Ağustos 2014'te bir sezonluk kiralık olarak Palace'ye döndü. O zamandan beri kulübün 10. en yüksek golcüsü oldu.

Fildişi Sahili'nde doğan Zaha, dört yaşından itibaren İngiltere'de büyüdü. 2012 yılında İngiltere milli takımı formasıyla ilk maçına çıktı. İngiltere için dört yıl oynamadıktan sonra, 2017 Afrika Uluslar Kupası öncesinde Fildişi Sahili için oynamayı seçti.

Wilfried Zaha, geçen sezon Crystal Palace ile çıktığı 28 maçta 7 gol atıp 3 asist yapmıştı.

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Fildişi Sahilli oyuncu, bu akşam saat 22:00'da özel uçakla İstanbul'a getirildi. Galatasaray Kulübü, taraftarlarını Zaha'yı karşılaması için Atatürk Havalimanı'na davet ederken, binlerce taraftar yeni transferi karşılaşmak için havalimanında hazır bulundu.

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İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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ZAHA'YA ÖDENECEK ÜCRET

Galatasaray'ın Wilfried Zaha ile anlaşmasının ardından Fildişi Sahilli futbolcuya verilecek ücret belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Wilfired Zaha ile 3 yıllık kontrat imzalayacak. Zaha yıllık 5.5 milyon euro maaş alacak. Ayrıca Zaha'ya 6 milyon euroluk imza parası ödenecek.

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