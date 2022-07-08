SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. William Carvalho kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacak olan William Carvalho kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

William Carvalho kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacak olan William Carvalho kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

08.07.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe tarafından da istendiği bilinen William Carvalho'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Galatasaray'ın oyuncunun menajeriyle görüşüp ünlü yıldız ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Peki William Carvalho kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacak olan William Carvalho kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı ve merak edilenler...

William Carvalho kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacak olan William Carvalho kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray transfer sürecine devam ederken sarı kırmızılı takım orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek için çalışmalar yapıyor. Sarı-kırmızılılar, ön libero transferinde de iyi bir ilerleme kaydederken William Carvalho'nun Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Yeni gelişmelere göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde mutabakat sağlandı. Peki William Carvalho kimdir?

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

7 Nisan 1992 tarihinde Luanda, Angola'da dünyaya gelen William Silva de Carvalho, Angola asıllı Portekizli millî futbolcudur. Carvalho İspanyol ekiplerinden Real Betis'de forma giyen isim, ön libero pozisyonunda oynamaktadır. Oyuncu aynı zamanda Portekiz millî takımında da yer almaktadır. Angola'nın Luanda şehrinde dünyaya gelen Carvalho, çok küçük yaşta ailesi ile beraber Portekiz'e taşınmıştır ve 13 yaşındayken Sporting CP genç takımına katılmıştır.

3 Nisan 2011 tarihinde, Primeira Liga'da Vitória takımıyla oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştır ve bu maçta 6 dakika forma giymiştir. Bu karşılaşma onun ilk resmî maçı olmuştur. Ardından Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele etmekte olan CD Fátima takımına 6 ay süre ile kiralık olarak yollanmıştır. Tekrardan Lizbon ekibine dönen William, Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sefer Pro League takımlarından Cercle Brugge'a bir buçuk sezonluğuna kiralık olarak transfer olmuştur. 2013-2014 sezonunda ise, Sporting'e geri dönen isim yeni teknik direktör Leonardo Jardim'in gelmesiyle beraber ön libero pozisyonunda birçok maça çıkmıştır.

Carvalho Sporting takımında ilk golünü, FC Porto takımına karşı 3-1 kaybedilen maçta atmıştır. 2017-2018 sezonunun bitişinde ise Sporting Lisbon'dan ayrılmış ve La Liga ekiplerinden Real Betis ile 5 senelik sözleşme imzalamıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den bir hamle daha! Yeni sezonda...TFF'den bir hamle daha! Yeni sezonda...
Emre Mor şoku!Emre Mor şoku!
187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe galatasaray william carvalho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Japonya eski başbakanı Shinzo Abe'ye silahlı saldırı

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Galatasaray'da forvet sorunu çözüldü!

Fenerbahçeli Kim için resmi açıklama!

Fenerbahçeli Kim için resmi açıklama!

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

Milli golcü, F.Bahçe'ye imza için geliyor!

Milli golcü, F.Bahçe'ye imza için geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.