William Carvalho kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacak olan William Carvalho kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray transfer sürecine devam ederken sarı kırmızılı takım orta sahayı yıldız isimlerle güçlendirmek için çalışmalar yapıyor. Sarı-kırmızılılar, ön libero transferinde de iyi bir ilerleme kaydederken William Carvalho'nun Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Yeni gelişmelere göre 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerde mutabakat sağlandı. Peki William Carvalho kimdir?

WILLIAM CARVALHO KİMDİR?

7 Nisan 1992 tarihinde Luanda, Angola'da dünyaya gelen William Silva de Carvalho, Angola asıllı Portekizli millî futbolcudur. Carvalho İspanyol ekiplerinden Real Betis'de forma giyen isim, ön libero pozisyonunda oynamaktadır. Oyuncu aynı zamanda Portekiz millî takımında da yer almaktadır. Angola'nın Luanda şehrinde dünyaya gelen Carvalho, çok küçük yaşta ailesi ile beraber Portekiz'e taşınmıştır ve 13 yaşındayken Sporting CP genç takımına katılmıştır.

3 Nisan 2011 tarihinde, Primeira Liga'da Vitória takımıyla oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştır ve bu maçta 6 dakika forma giymiştir. Bu karşılaşma onun ilk resmî maçı olmuştur. Ardından Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele etmekte olan CD Fátima takımına 6 ay süre ile kiralık olarak yollanmıştır. Tekrardan Lizbon ekibine dönen William, Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sefer Pro League takımlarından Cercle Brugge'a bir buçuk sezonluğuna kiralık olarak transfer olmuştur. 2013-2014 sezonunda ise, Sporting'e geri dönen isim yeni teknik direktör Leonardo Jardim'in gelmesiyle beraber ön libero pozisyonunda birçok maça çıkmıştır.

Carvalho Sporting takımında ilk golünü, FC Porto takımına karşı 3-1 kaybedilen maçta atmıştır. 2017-2018 sezonunun bitişinde ise Sporting Lisbon'dan ayrılmış ve La Liga ekiplerinden Real Betis ile 5 senelik sözleşme imzalamıştır.

