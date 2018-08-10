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William Davilla: Badou Ndiaye Galatasaray'da oynamak istiyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.08.2018 17:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Badou Ndiaye için menajeri William Davilla'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Davilla, Galatasaray'ın Ndiaye'yi istediğini söylerken Ndiaye için tek alternatifin Galatasaray olmadığını ve İtalya ve Fransa'dan da teklifler olduğunu belirtti.

William Davilla: Badou Ndiaye Galatasaray'da oynamak istiyor

Galatasaray'ın ilgilendiği Ndiaye'nin menajeri William Davilla Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına bağlanarak Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.

İngiltere'de transferin son günü olması sebebiyle yoğun günler geçirdiğini söyleyen Davilla, "Ahmed Musa çok büyük bir transfer yaptı ve Suudi Arabistan'a gitti. Ahmed Musa'nın Türkiye'ye gelme ihtimali de vardı ama Suudi'ler çok daha fazla para verdi" dedi.

Ndiaye Galatasaray'a gelmek istiyor mu?

İngiltere'de başka bir takımda oynamak isteyen ancak teklif almayan Ndiaye'nin geleceği ile ilgili konuşan Davilla, "Premier Lig'de transfer dönemi kapandı. Ndiaye'nin tek alternatifi Galatasaray değil ancak Galatasaray'a gelme ihtimali var. Fransa ve İtalya'dan teklifler var. Galatasaray opsiyonu da var. Önümüzdeki günler gösterecek neler olacağını." dedi.

Transferin önümüzdeki hafta şekilleneceğini söyleyen Davilla, "Ndiaye Galatasaray'da oynamayı istiyor. Öncelikle kulüpler düzeyinde anlaşma olacak mı bunu bilmemiz gerekiyor. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim: Ndiaye Galatasaray'a dönmeyi istiyor" dedi.

Davilla'nın diğer açıklamaları şu şekilde:

Henüz Galatasaray ile Stoke City arasında anlaşması gibi bir durum yok. Ndiaye Fatih Terim ile çalışmak istiyor ve oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Fakat şu anda beklememiz ve önümüzdeki günlerde neler olacağını görmemiz gerekiyor. Gelecek hafta bu işin netleşeceğini düşünüyorum. Kulüpler arasında görüşmeler var ama Stoke City başka takımlarla da görüşüyor.

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