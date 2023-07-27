Willian Arao, Instagram'da Fenerbahçe'yi takipten çıktı!

Fenerbahçe, Willian Arao ile yolları ayırıyor. Oyuncunun temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya’ya gitti. Brezilya’daki görüşmelerin ardından Suudi Arabistan seferi yapılacak.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

Jorge Jesus'un talimatıyla transfer edilen ve Jesus ayrıldıktan sonra mutsuz olan Willian Arao'nun Brezilya Ligi'nden 3 talibi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkan Willian Arao'ya büyük tepki var.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK

İlerleyen yaşı nedeniyle Suudi Arabistan'dan kendisine teklif yapılması durumunda kabul edeceği öğrenilen Willian Arao'nun beklemeye geçtiği öğrenildi.

