Willian Arao, Instagram'da Fenerbahçe'yi takipten çıktı!

Fenerbahçe, Willian Arao ile yolları ayırıyor. Oyuncunun temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya’ya gitti. Brezilya’daki görüşmelerin ardından Suudi Arabistan seferi yapılacak.
Jorge Jesus'un talimatıyla transfer edilen ve Jesus ayrıldıktan sonra mutsuz olan Willian Arao'nun Brezilya Ligi'nden 3 talibi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkan Willian Arao'ya büyük tepki var.
İlerleyen yaşı nedeniyle Suudi Arabistan'dan kendisine teklif yapılması durumunda kabul edeceği öğrenilen Willian Arao'nun beklemeye geçtiği öğrenildi.