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Willian Arao, Instagram'da Fenerbahçe'yi takipten çıktı!

27.07.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Willian Arao, Instagram hesabından Fenerbahçe'yi takip etmeyi bıraktı.

Willian Arao

Willian Arao

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Willian Arao ile yolları ayırıyor. Oyuncunun temsilcisi transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya’ya gitti. Brezilya’daki görüşmelerin ardından Suudi Arabistan seferi yapılacak.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİPTEN ÇIKTI

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Jorge Jesus'un talimatıyla transfer edilen ve Jesus ayrıldıktan sonra mutsuz olan Willian Arao'nun Brezilya Ligi'nden 3 talibi bulunuyor. Sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'yi takipten çıkan Willian Arao'ya büyük tepki var.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK

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İlerleyen yaşı nedeniyle Suudi Arabistan'dan kendisine teklif yapılması durumunda kabul edeceği öğrenilen Willian Arao'nun beklemeye geçtiği öğrenildi.

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