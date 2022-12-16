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Wilma Elles avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlendi

16.12.2022 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle adını duyuran Wilma Elles'ten müjdeli haber geldi. Wilma Elles, bir süredir birlikte olduğu Avukat Mehmet Şah Çelik ile nikâh masasına oturdu. İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik törene Elles'in Arif Kerem Göğüş ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocukları da katıldı.

Wilma Elles avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlendi

Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan 36 yaşındaki oyuncu Wilma Elles bir süredir birlikte olduğu avukat sevgilisi Mehmet Şah Çelik ile evlendi.

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2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanan ve bu evliliğinden Milat Göğüş ile Melodi Göğüş adında iki çocuğu bulunan oyuncu Wilma Elles yeniden nikah masasına oturdu.
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20 KİŞİLİK NİKAH

Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl ile başrolü paylaştığı “Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu hayatını Mehmet Şah Çelik ile birleştirdi. İzmir’de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine Elles’in çocukları da katıldı.


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