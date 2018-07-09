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Wilshere ailesini ikna edemeyince Ali Koç transfer masasından kalktı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2018 09:02 | Son Güncelleme

Premier Lig takımlarından Arsenal ile yollarını ayırdıktan sonra adı Fenerbahçe ile anılan Jack Wilshere'ın, sarı lacivertli kulübe transferinin gerçekleşmemesinin nedeni ortaya çıktı.

Wilshere ailesini ikna edemeyince Ali Koç transfer masasından kalktı!

Fenerbahçe'ye, “Ailemi ikna edemedim” diyen yıldız futbolcuda asıl sorunu menajeri çıkardı. Astronomik talebe karşı Başkan Ali Koç rest çekti, oyuncu geri adım atmayınca transfer yattı.

Sarı lacivertlilerin Jack Wilshere transferi önceki gün olumsuz olarak sona erdi. İstanbul'a gelen, Comolli ve Cocu ile F.Bahçe'nin projesini değerlendirip ev bile bakan Wilshere, “Ailemi ikna edemedim” yanıtıyla defteri kapattı.

Ancak aslında sorunun ailesel olmaktan daha fazla olduğu öğrenildi. Wilhsere'ın menajerin yüksek komisyon talebi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisini aldı ve görüşmelerde fikir ayrılığı yarattı.

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için imza parası ve makul bir rakam menajerlik komisyonu vermeye hazırdı.

Fakat söz konusu menajer, sürekli taleplerini arttırdı. Koç bu duruma çok sinirlendi. Fenerbahçe Başkanı, “Ben kulübün parasını menajerlere yedirmem” diyerek karşı tarafın şartlarını kabul etmedi.

Ali Koç'un, Jack Wilshere'a, “Belirlediğim fiyatı kabul ederseniz uçağım sizi ve ailenizi almaya gelecek” deyip Londra'daki transfer masasından kalktı.

(Sözcü)

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Fenerbahçe ali koç

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Takım
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Azizi Yıldırım'ı çok arayacağız çoook.
tüm kulüp başkanları böyle yapsın. Menejerlik parasına bak yav. havadan para vuruyorlar
kaprisli sorunlu bir futbolcunun sadece Fenerbahçe'ye değil hiçbir takıma faydası olmaz nitekim geçmiş yıllarda bunun birçok örneği var; bu yüzden takıma gelmek isteyen futbola ve başarıya aç, taraftara gol sevincini yaşatacak futbolcuların gelmesi gerekiyor, burası tatil ülkesi değil... Futbol ülkesi....
Adamsınnn..
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