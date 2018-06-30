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Wilshere transferinde Mesut Özil etkisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe tutkusu ile bilinen Mesut Özil'in; Jack Wilshere'in Fenerbahçe'ye transferinde, "Fenerbahçe taraftarı muhteşem. Türkiye çok güzel ve modern bir ülke. Mutlaka gitmelisin" diyerek destek olduğu öğrenildi.

Wilshere transferinde Mesut Özil etkisi

Fenerbahçe'nin Jack Wilshere transferinde resmi açıklama yapması beklenirken, oyuncuyu ikna eden isimlerden birisinin de Arsenal'de birlikte forma giydiği Mesut Özil olduğu ortaya çıktı.

İlk teklif geldiğinde 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Mesut'tan Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli renklere olan tutkusu ile bilinen Mesut Özil'in, takım arkadaşına "Fenerbahçe çok büyük bir takım, taraftarı muhteşem. Türkiye de çok güzel ve modern bir ülke mutlaka gitmelisin" dediği, bu sözlerin Wilshere'in tercihinde etkili olduğu bildirildi.

YAKINDA İSTANBUL'DA

Premier Lig ekiplerinden teklif almasına rağmen Fenerbahçe ile anlaşan Wilshere, Fenerbahçe tesislerini görmek için geldiği İstanbul'dan önceki gün İngiltere'ye döndü. Yıldız futbolcunun, özel işlerini halletmesinin ardından yeniden İstanbul'a geleceği ve resmi mukavelenin imzalanmasının ardından idmanlara başlayacağı ifade edildi. 4 yıllık mukaveleye "Evet" diyen Wilshere'in alacağı ücret konusunda ise henüz bilgilendirme yapılmadı. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe mesut ozil Spor Toto Süper Lig

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