SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Wimbledon'da tek erkeklerde Alcaraz şampiyon oldu

Wimbledon'da tek erkeklerde Alcaraz şampiyon oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.07.2024 19:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalinde 2 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 yenen 3 numaralı seribaşı İspanyol sporcu Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Wimbledon'da tek erkeklerde Alcaraz şampiyon oldu

Başkent Londra'daki turnuvanın tek erkekler finalinde, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile son şampiyon Alcaraz karşılaştı.

İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan ve 2-0 öne geçen İspanyol tenisçi, üçüncü seti de 7-6 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada 2018'in ardından final maçları 3-0 sona ermemişti.

İki isim, geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.

Bu arada, Galler Prensesi Kate Middleton da karşılaşmayı takip etti.

Euro 2024
Şaka değil gerçek! İşte Diagne'nin yeni maaşıŞaka değil gerçek! İşte Diagne'nin yeni maaşı
Anahtar Kelimeler:
Tenis Novak Djokovic Carlos Alcaraz
En Çok Okunan Haberler
Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Milyonların gözü Kabine'de! Kök maaş ve en düşük emekli maaşında son dakika düzenlemesi! İşte masadaki en güçlü rakam

Dünyanın konuştuğu suikastın arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

Dünyanın konuştuğu suikastın arkasındaki isim: Thomas Matthew Crooks... Evinin etrafı sarıldı, ABD'li yetkili kullandığı silahı açıkladı! Milyonlarca evde var

''Biz daha büyük bir kulübüz''

''Biz daha büyük bir kulübüz''

Vatandaşı Batshuayi için Mertens'ten olay sözler!

Vatandaşı Batshuayi için Mertens'ten olay sözler!

Immobile, imzayı atar atmaz Icardi'yi hedef aldı!

Immobile, imzayı atar atmaz Icardi'yi hedef aldı!

Süper Lig'de gol kralları mücadele edecek!

Süper Lig'de gol kralları mücadele edecek!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.