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Wimbledon kadınlar finalinde Serena Williams-Angelique Kerber karşılaşacak!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.07.2018 18:42 | Son Güncelleme

Wimbledon'ın 10'uncu gününde tek kadınlarda Serena Williams, Julia Goerges'ı mağlup ederek finale yükseldi. Williams, cumartesi günü oynanacak final maçında Kerber ile karşı karşıya gelecek.

Wimbledon kadınlar finalinde Serena Williams-Angelique Kerber karşılaşacak!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşan 25 numaralı seribaşı ABD'li Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kalan Alman Goerges karşılaştı.

Sert servislerinin yardımıyla karşılaşmayı baştan sona üstün götüren 36 yaşındaki Serena Williams, 1 saat 10 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Serena Williams, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile cumartesi günü finalde karşılaşacak.

Turnuvada yarın, tek erkekler yarı finalinde Rafael Nadal-Novak Djokovic ve John Isner-Kevin Anderson karşılaşmaları oynanacak.

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Angelique Kerber Wimbledon'da finale yükseldi!Angelique Kerber Wimbledon'da finale yükseldi!
Rafael Nadal Wimbledon'da yarı finale yükseldi!Rafael Nadal Wimbledon'da yarı finale yükseldi!
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serena williams wimbledon

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