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Wimbledon, koronavirüs nedeniyle bu yıl iptal edildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.04.2020 18:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sebebiyle Wimbledon Tenis Turnuvasının iptal edildiği açıklandı.

Wimbledon, koronavirüs nedeniyle bu yıl iptal edildi

Koronavirüs salgını devam ediyor. Spor organizasyonlarının birçoğunun ertelenmesinin ardından Wimbledon'dan da açıklama geldi. Dünyanın en çok izlenen turnuvalarından olan Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi.

2021'E ERTELENDİ

  1. Wimbledon Turnuvası, 2021 yılına ertelendi!

GÖZLER ROLAND-GARROS'TA

Fransa Açık Tenis Turnuvası, kısaca Fransa Açık, orijinal ismi ile Tournoi de Roland-Garros, her yıl Mayıs ayında Paris'te bulunan Stade Roland Garros'da düzenlenen turnuva koronavirüs nedeniyle askıya alınmıştı.

İŞTE YENİ TARİH

24 Mayıs - 7 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Rolland Garros, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Eylül - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

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