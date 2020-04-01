Wimbledon, koronavirüs nedeniyle bu yıl iptal edildi

Koronavirüs salgını devam ediyor. Spor organizasyonlarının birçoğunun ertelenmesinin ardından Wimbledon'dan da açıklama geldi. Dünyanın en çok izlenen turnuvalarından olan Wimbledon Tenis Turnuvası iptal edildi.
2021'E ERTELENDİ
GÖZLER ROLAND-GARROS'TA
Fransa Açık Tenis Turnuvası, kısaca Fransa Açık, orijinal ismi ile Tournoi de Roland-Garros, her yıl Mayıs ayında Paris'te bulunan Stade Roland Garros'da düzenlenen turnuva koronavirüs nedeniyle askıya alınmıştı.
İŞTE YENİ TARİH
24 Mayıs - 7 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Rolland Garros, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Eylül - 4 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.
Badou Ndiaye ameliyat oldu
'UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli'
Cimbom'a Diagne piyangosu
Fatih Terim'in durumuyla ilgili flaş açıklama
Fenerbahçe'de yeni hoca sürprizi
Mehmet Ekici'den F.Bahçe kararı
Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri
Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi
Cristiano Ronaldo'dan alkışlanacak hareket
Maxi Lopez'den sert tepki "Sen nasıl bir annesin?"
Koronavirüse yakalanan sporcular ve spor adamları
Okuyucu Yorumları 0 yorum