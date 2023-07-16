Wimbledon tek erkekler şampiyonu Carlos Alcaraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Wimbledon şampiyonu Carlos Alcaraz'ın kariyeri!

Carlos Alcaraz, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Dünyanın en prestijli turnuvası olarak bilinen Wimbledon Tenis Turnuvası finalinde damga vuran Carlos Alcaraz'ın hayatı, nereli olduğu ve kariyeri merak edildi. İşte Wimbledon tek erkekler şampiyonu Carlos Alcaraz ile ilgili detaylı bilgiler...

CARLOS ALCARAZ KİMDİR?

Carlos Alcaraz Garfia 2003 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Tenise, babasının direktör olduğu Real Sociedad Club de Campo de Murcia'da başladı. 2018 yılında Juan Carlos Ferrero'nun Equelite JC Ferrero Spor Akademisi'nde oynamaya başladı.

2023 Wimbledon turnuvasında Rus Medvedev'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Tek erkekle finalinde Djokovic'e zor anlar yaşatan Carlos Alcaraz, İspanya'nın Villena şehrinde dünyaya geldi. Başarılı tenisçinin üç kardeşi bulunuyor.

Henüz 20 yaşında olan Carlos Alcaraz iki kez Masters 1000 şampiyonluğu, beş kez de ATPO Tour tekler şampiyonluğu yaşadı.

CARLOS ALCARAZ BOYU KAÇ?

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'ın boyu 185 cm'dir. Yükselen yıldız olarak deperlendirilen Alcaraz, sağ elini kullanıyor.

CARLOS ALCARAZ'IN TENİS KARİYERİ

2021 Open de Oeiras III Challenger turnuvasında 18 yaşında en genç oyuncu olarak ilk 100'e girdi.

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde şampiyon İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz oldu.

Norveçli rakibi Casper Ruud'u 3-1 yenerek zafere ulaşan Alcaraz, hem ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı hem de ilk kez dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

