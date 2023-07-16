SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Wimbledon tek erkekler şampiyonu Carlos Alcaraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Wimbledon şampiyonu Carlos Alcaraz'ın kariyeri!

Wimbledon tek erkekler şampiyonu Carlos Alcaraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Wimbledon şampiyonu Carlos Alcaraz'ın kariyeri!

16.07.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Carlos Alcaraz, Wimbledon tek erkekler şampiyonu olmasının ardından merak edildi. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler final maçında Novak Djokovic'i son sette 3-2 yenen Carlos Alcaraz şampiyon oldu. Başarılı tenisçi ile ilgili aramalar şampiyonluğunun ardından hız kazandı. Peki, Wimbledon tek erkekler şampiyonu Carlos Alcaraz kimdir, kaç yaşında, nereli? Wimbledon şampiyonu Carlos Alcaraz'ın kariyeri!

Carlos Alcaraz, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Dünyanın en prestijli turnuvası olarak bilinen Wimbledon Tenis Turnuvası finalinde damga vuran Carlos Alcaraz'ın hayatı, nereli olduğu ve kariyeri merak edildi. İşte Wimbledon tek erkekler şampiyonu Carlos Alcaraz ile ilgili detaylı bilgiler...

CARLOS ALCARAZ KİMDİR?

Carlos Alcaraz Garfia 2003 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Tenise, babasının direktör olduğu Real Sociedad Club de Campo de Murcia'da başladı. 2018 yılında Juan Carlos Ferrero'nun Equelite JC Ferrero Spor Akademisi'nde oynamaya başladı.

ezgif.com-webp-to-jpg (33)

2023 Wimbledon turnuvasında Rus Medvedev'i 3-0 yenerek finale yükseldi. Tek erkekle finalinde Djokovic'e zor anlar yaşatan Carlos Alcaraz, İspanya'nın Villena şehrinde dünyaya geldi. Başarılı tenisçinin üç kardeşi bulunuyor.

Henüz 20 yaşında olan Carlos Alcaraz iki kez Masters 1000 şampiyonluğu, beş kez de ATPO Tour tekler şampiyonluğu yaşadı.

CARLOS ALCARAZ BOYU KAÇ?

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz'ın boyu 185 cm'dir. Yükselen yıldız olarak deperlendirilen Alcaraz, sağ elini kullanıyor.

CARLOS ALCARAZ'IN TENİS KARİYERİ

2021 Open de Oeiras III Challenger turnuvasında 18 yaşında en genç oyuncu olarak ilk 100'e girdi.

ezgif.com-webp-to-jpg (34)

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde şampiyon İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz oldu.

Norveçli rakibi Casper Ruud'u 3-1 yenerek zafere ulaşan Alcaraz, hem ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı hem de ilk kez dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Wimbledon'da tarihi final! 20 yaşında...Wimbledon'da tarihi final! 20 yaşında...
Anahtar Kelimeler:
wimbledon atan yaşında sezon maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti
Trafikte ilginç anlar! İş makinesi, tekneyi böyle çekti
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Ölen annesinin sesini taklit ederek babasını dolandırdı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.