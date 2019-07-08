Winnie Harlow'dan sonra erkek vitiligo model!

Mahmud Hassan, yüzünde ve vücudunda soluk cilt lekelerine neden olan bir cilt hastalığı olan vitiligoya sahip bir adam.

vitiligo erkek

Çocukken bu nedenle bir çok zorbalığa uğradı. Okulda ona “inek” veya “zebra” denirdi. Şimdi, 25 yaşında ve o bir model.

Mahmud, cildini sevmeyi öğrendi ve soluk izlerini bir sanat eseri olarak gördü. Mısırlı olan Mahmud, henüz 13 yaşındayken vitiligo teşhisi kondu. Derisindeki pigment kaybını fark ettiğinde, artık akranları tarafından dışlanacağını düşünerek endişelendi ve bu durumla başa çıkmakta zorlandı.

Mahmud yıllarını farklılıklarını örtmeye çalışarak geçirdi. “Benim için gerçekten zor bir zamandı” diyen genç adam, yıllarca bu durumundan utandı ve arkadaşlarından gizlemek için elimden gelen her şeyi yaptı.

“Okuldaki ve çevremdeki insanlar bana“ inek ”veya“ zebra ”diye bağırıyorlardı çünkü durumum vücudumun çevresinde açık ten renginde lekelere neden oluyor. Sanırım cildimin bu hayvanlarla aynı göründüğünü düşünüyorlar. ”

Mahmud'un güvensizliklerinin üstesinden gelmesi yıllar aldı. Model olma fırsatı eline geçince ise hayatında büyük bir değişiklik oldu. Şimdi, başkalarının onları farklı kılan şeyleri benimsemeleri için ilham vermek için derisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından bol bol paylaşıyor.

“Şimdi bedenime bir sanat eseri gibi davranıyorum” diyen Mahmud, şu anda kayak ve snowboard öğretmeni olarak çalışıyor.

''Vitiligom bana bir manken olma fırsatı verdi ve bu da daha önce hiç hissetmediğim kadar güçlü hissetmeni sağladı.'' girerek elindeki fırsatın hayatının şansı olduğunun altını çizen genç model, dünyanın her yerine seyahat ederek vitiligonun güzel bir şey, bir sanat eseri olduğunu ve benimsenmesi için gereken her şeyi yapmak istiyorum diyor.

Mahmud Hassan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Herzaman kendin ol. İçinizden kendinizi gerçekten kendinizi ifade edin ve böylece dışardan muhteşem görüneceksiniz. Bunun mutluluğun sırrı olduğuna inanıyorum. "