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Wodaabe Kabilesi’nin erkekleri, uzun saçları ve sıra dışı makyajlarıyla geleneksel törenlerinde kendilerine eş arıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Renkli anlarla dolu fotoğraflar, gösterişli görünümlere bürünerek eş arayan Wodaabe Kabilesi’nin geleneklerini gösteriyor.

Wodaabe Kabilesi’nin erkek üyeleri, Çad’da yapılan Gerewol Festivali’nde rengarenk yüz makyajları ve çarpıcı peruklarıyla dans ederek kendilerine eş arıyorlar.

Nijerya ve Çad bölgelerinde yaşayan göçebe Wodaabe kabilesi’nin erkekleri uzun saatler süren hazırlıklar sonucu kabiledeki kadınları etkilemek için geleneksel törenlerinde hünerlerini sergiliyorlar. Törenin bir parçası olarak erkek kabile üyeleri, göz alıcı tüyleriyle dişilerini etkilediği bilinen erkek tavus kuşlarını örnek alıyor.

UZUN BOYLU, GÖZLERİ VE DİŞLERİ BEYAZ OLANLAR AVANTAJLI

Wodaabe kültüründe ideal erkek güzelliğini uzun boy, beyaz gözler ve dişler temsil ediyor. Törende ise erkekler ne kadar beyaz ve sağlıklı olduğunu göstermek için gözlerini ve dişlerini olabildiğince açarak görünmesini sağlıyor. Göz alıcı törenin fotoğrafları, Kuzey İrlanda’lı bir gezi fotoğrafçısı olan Trevor Cole tarafından çekildi.

Trevor Cole, kabile hakkında bazı bilgiler verdi:

Wodaabe Kabilesi, hayvanlarına taze otlarla dolu meralar aradıkları için sık sık göç ederler. Suudu adı verilen evlerini taşımak için eşek ve boğaları kullanıyorlar. Kabilenin erkekleri bir çeşit güzellik yarışması olan bu törenlere katılarak kadınlar tarafından seçilmeyi bekliyor. Erkeklerin genellikle kendilerinden daha genç kadınlar tarafından seçiliyor. Kabile halkı ise çok eşli yaşıyor. Erkekler çeşitli renklerde boyalar kullanarak kendilerini süslüyor. Dişlerin ve gözlerin beyaz olması ise özellikle önemli. Aynı zamanda parlak renklerde boncuklar ve düğmelerle bezenmiş süslü kıyafetler giyiyorlar

SABAHA KADAR DANS EDİLİYOR

Cole sözlerine şöyle devam etti:

Festivale Sudoskuai ve Djapto adlı iki farklı Wodaabe grubu katılıyor. Her iki grup da yüzlerine vücutlarına desenler çizip, külle açık yaralarını kapatıyorlar. Festivalde erkekler güneş doğana dek dans ediyorlar. Yalnızca çok sıcak olduğunda ara veriyorlar. Dans ederken kendi antik ritimlerini kullanıyorlar. Dairesel olarak veya yanyana dans eden gruplar, kadınların seçimleriyle giderek azalır. Kadınların festivale katılabilmesi için adet görmüş olmaları gerekiyor. Kadınlar seçtikleri Wodaabe erkeği ile çalılarda hemen seks yapabileceklerini biliyorlar. Bu seçim tek gecelik bir kaçamak olarak da kalabilir veya evlilikle de sonuçlanabilir. Erkeklerin birden fazla eşi olabiliyor ve ilk eş kendinden sonra gelen ikinci veya üçüncü eşe izin verebiliyor

ERKEK KISIRSA, YAKIN ARKADAŞI KARISINI HAMİLE BIRAKABİLİR

Cole, erkeğin kısır olması durumunda yakın bir arkadaşından karısını hamile bırakmasını isteyebildiğini, çocukların ise üretkenliğin, zenginliğin ve iş gücünün bir simgesi olduğunu söyledi.

Wodaabe Kabilesi, bir etnik grup olan Fulani’lerin alt grubu ve göçebe sığır çobanlığı yapıyor. Konuştukları Fulani dilinin ise yazılı bir alfabesi yok. Wodaabe’lerin sayısının Afrika’da 160bin ila 200bin arasında olduğu tahmin ediliyor.

SEÇİMLERİ KADINLAR YAPIYOR

Trevor Cole, yaşı 12’den büyük kızların festivale katılarak kendilerine eş seçebildiklerini söylüyor. Kadınlar seçimlerini yaptıktan sonra çadırlarına giderek, seçtikleri erkeğin kendilerine gelmesini bekliyor.

Festival ve bölgeye olan etkileri konusunda bilgi veren Cole “Gerewol’daki festivale katılarak eş seçenler arasında 12 veya 13 yaşında kızlar da olabiliyor. Kültürlerinde resmi bir eğitim sistemi yok ve dış dünyaya karşı direnç gösteriyorlar. Kabile bu festivali ziyaretçiler için değil, kendileri için yapıyor. Bu festivali Chad’da sadece çok az insan görebilir, Nijerya’da ise daha fazla kişi tarafından görülebilir. Ancak bölgedeki istikrarsızlık, potansiyel turizmi engeller durumda. Burada yalnızca birkaç fotoğrafçı ve gezgin var. Kabile üyeleri sıcakkanlı olmasına rağmen utangaçlar, çünkü bu onların kültürel kodlarının bir parçası. Umarım henüz emekleme aşamasında olan turizm bölgede sürdürülür olabilir” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Wodaabe Kabilesi, Çad, nijerya,

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