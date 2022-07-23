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Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

23.07.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wolverhampton Beşiktaş maçı bu akşam tüm futbolseverler ekran başına kilitleyecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş bu akşam Wolverhampton karşısında galibiyet arayacak. Sezon öncesinde oynadığı üç hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çeken Beşiktaş 2 galibiyet 1 beraberlik almıştı. Peki, Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı için nefesler tutuldu. Bu akşam Beşiktaş yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçına Wolverhampton karşısında çıkacak. Nefes kesecek mücadele öncesinde Beşiktaşlı futbolseverler, 'Wolverhampton Beşiktaş maçı canlı nasıl izlenir? Beşiktaş maçı şifresiz mi?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolverhampton Beşiktaş hazırlık maçı, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadeleyi seyretmek isteyen futbolseverler maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

DÖRDÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş, bu sezon öncesinde oynadığı üç hazırlık maçında da gösterdiği performansla dikkat çekti. Alman ekibi Werder Bremen'i ilk hazırlık maçında 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş daha sonrasında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş o mücadleyi de 1-0'la geçerek mücadeleyi kazanmayı bilmişti.

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