Wout Weghorst: "Grupta lider olmak çok önemli"

FIFA Dünya Kupası'nda oynadığı ilk 2 maçta 4 puan elde eden Hollanda'nın forvet oyuncusu Wout Weghorst, A Grubu'nda Katar ile yapacakları son müsabakayı kazanmak zorunda olduklarını belirterek, son 16 turuna lider yükselmenin önemine vurgu yaptı.

Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Ekvador ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"YETERİNCE İYİ DEĞİLDİK"

Zor bir maç oynadıklarını belirten Weghorst, "En iyi oyunumuz değildi. Yeterince iyi değildik. Ekvador güçlü bir takım. Onlara karşı zorlandık. Şu anda 4 puanımız var ve ilk sırada yer almak için her şeye sahibiz." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZ ENERJİ VE FİZİKSEL MÜCADELE İSTEDİ"

Karşılaşmanın 79. dakikasında Cody Gakpo'nun yerine oyuna dahil olan Wout Weghorst, performansıyla ilgili, "Sahada takıma bir ivme kazandırmak ve bunu olabildiğince en iyi şekilde yapmak için oyuna girdim. Başarılı olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor. Teknik direktörümüz biraz enerji ve fiziksel mücadele istedi." diye konuştu.

"GRUPTA LİDER OLMAK ÖNEMLİ"

A Grubu'ndaki son maçı kazanarak son 16 turuna lider yükselmenin önemine değinen Wout Weghorst, şu görüşleri paylaştı:

"Son maçı kazanmak zorundayız çünkü lider olarak çıkmak istiyoruz. Galibiyet için gideceğiz ve 3 puan almamız gerekiyor. Grupta birinci olmak önemli. Lider bitirmek, ikinci olmaktan çok daha önemli. Şimdi Katar maçına odaklanmalıyız. Burada başarılması gereken özel şeyler var."

2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giydiği için kendisini çok mutlu hissettiğini dile getiren Weghorst, Türk taraftarlara kendisine verdikleri destek için teşekkür etti ve Türkçe "Görüşürüz" mesajını gönderdi.

