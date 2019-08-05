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WRC 8 için geri sayım başladı

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TEKNOLOJİ  | 05.08.2019 09:56 | Son Güncelleme

WRC 8 FIA World Rally Championship, Eylül 2019’da; Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows ve Xbox One platformları için çıkışını gerçekleştirecek. Rally yarış oyunu tutkunlarının merakla beklediği WRC 8 için bugün geliştirici firma Kylotonn Games sistem gereksinimini açıkladı.

WRC 8 için geri sayım başladı

Oyunun minimumda GTX 560 / AMD HD 6870 ekran kartı isteyerek düşük donanımlı PC’lerde bile çalışacak gibi görünüyor. Ancak WRC 8’i düzgün ve akıcı bir şekilde oynamak için Nvidia GTX 780 veya AMD R9 290 ekran kartına sahip olmalısınız.

WRC 8 minimum sistem gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 7 64 Bit
İşlemci: Intel Core i3-540 veya AMD Phenom II X4 940
RAM: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 6870
DirectX: Version 11
Depolama: 19 GB boş alan

WRC 8 minimum önerilen gereksinimi

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: Nvidia GTX 780 veya AMD R9 290
DirectX: Version 11
Depolama: 19 GB boş alan

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wrc 8 sistem gereksinimleri

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