WRC 8 için geri sayım başladı

Oyunun minimumda GTX 560 / AMD HD 6870 ekran kartı isteyerek düşük donanımlı PC’lerde bile çalışacak gibi görünüyor. Ancak WRC 8’i düzgün ve akıcı bir şekilde oynamak için Nvidia GTX 780 veya AMD R9 290 ekran kartına sahip olmalısınız.

WRC 8 minimum sistem gereksinimi



İşletim sistemi: Windows 7 64 Bit

İşlemci: Intel Core i3-540 veya AMD Phenom II X4 940

RAM: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560 veya AMD Radeon HD 6870

DirectX: Version 11

Depolama: 19 GB boş alan

WRC 8 minimum önerilen gereksinimi



İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD FX-8350

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GTX 780 veya AMD R9 290

DirectX: Version 11

Depolama: 19 GB boş alan

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