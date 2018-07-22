Xavi, Beşiktaş'tan Negredo'nun transferi için devreye girdi

Teknik direktör Şenol Güneş’in takımda kalmasını istemediği yıllık 4.3 milyon euro kazanan Negredo’ya Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımından sonra Katar’ın Al Sadd kulübünün talip olduğu öne sürüldü.
Katar basınında çıkan haberlere göre Al Sadd’ın başına geçen İspanyol efsane Xavi’nin (Xavier Hernandez Creus), yönetimden vatandaşı olan golcünün alınması için istekte bulunduğu belirtildi. Al Sadd’ın kadrosunda İspanyol Gabi de var. Al Hilal Beşiktaş’a 32 yaşındaki forvet oyuncusu için 7 milyon euro teklif etmişti. Siyah-Beyazlılar ise bu öneriye olumlu yaklaşmıştı. Ancak Negredo, Suudi Arabistan’a gitmek istememişti. Al Sadd’ın da Beşiktaş’a 7-8 milyon euroluk bir teklifte bulunması bekleniyor. (STAR)
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