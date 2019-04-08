Xbox One oyun fiyatları neden artıyor

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında döviz kurunun hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi, teknoloji ile ilgili sektörlerdeki fiyatları doğrudan etkiledi. Nitekim bu yükselişten en çok etkilenen sektörlerden birisi de oyun pazarı oldu.

Zaten ülkemizde oyun fiyatları birim olarak Avrupa ve ABD’den çok yukarıdaydı. Şimdilerde ise oyun almak ciddi anlamda lüks olmuş durumda.

Örneğin ABD’de ya da Avrupa’da AAA tarzı bir oyunun çıkış fiyatı 55 dolar ya da euro. Bu ülkelerde insanlar kazandıkları ücreti de dolay ya da euro üzerinden kazandıkları için olaya birim olarak bakmak gerekiyor. Örneğin Avrupa’da bir işçi 1500 birim asgari ücret alıyorsa bunun 55 birimiyle yeni çıkan bir oyunu satın alabiliyor.

Türkiye’de ise 2020 birim kazanan bir işçi AAA tarzında yeni çıkmış bir oyunu almak için 470 birim ödemek zorunda kalıyor. Fakat gerçekten hayli fazla.

Microsoft işi iyice abarttı



Oyun fiyatlarının 200TL seviyelerinden bir anda 470TL seviyelerine çıkmasına zaten tepki göstermiştik. Zira bu konu hakkında da birkaç makale ile sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Bizler oyun fiyatlarının düşmesini umarken, Microsoft cephesinden tam tersi bir hamle geldi.