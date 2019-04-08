Xbox One oyun fiyatları neden artıyor

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında döviz kurunun hızlı bir şekilde yükselişe geçmesi, teknoloji ile ilgili sektörlerdeki fiyatları doğrudan etkiledi. Nitekim bu yükselişten en çok etkilenen sektörlerden birisi de oyun pazarı oldu.
Zaten ülkemizde oyun fiyatları birim olarak Avrupa ve ABD’den çok yukarıdaydı. Şimdilerde ise oyun almak ciddi anlamda lüks olmuş durumda.
Örneğin ABD’de ya da Avrupa’da AAA tarzı bir oyunun çıkış fiyatı 55 dolar ya da euro. Bu ülkelerde insanlar kazandıkları ücreti de dolay ya da euro üzerinden kazandıkları için olaya birim olarak bakmak gerekiyor. Örneğin Avrupa’da bir işçi 1500 birim asgari ücret alıyorsa bunun 55 birimiyle yeni çıkan bir oyunu satın alabiliyor.
Türkiye’de ise 2020 birim kazanan bir işçi AAA tarzında yeni çıkmış bir oyunu almak için 470 birim ödemek zorunda kalıyor. Fakat gerçekten hayli fazla.
Microsoft işi iyice abarttı
Oyun fiyatlarının 200TL seviyelerinden bir anda 470TL seviyelerine çıkmasına zaten tepki göstermiştik. Zira bu konu hakkında da birkaç makale ile sesimizi duyurmaya çalışmıştık. Bizler oyun fiyatlarının düşmesini umarken, Microsoft cephesinden tam tersi bir hamle geldi.
Microsoft geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki Xbox One oyun fiyatları üzerinde yeni bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme sonrasında pek çok oyunun fiyatı zamlanırken, bazı oyunlar 700TL’ye varan ütopik rakamlardan satılmaya başlandı.
Peki döviz kuru belli bir skalada gidip gelirken, Microsoft Xbox One oyun fiyatları için neden güncelleme yaptı? Malum, bu fiyatlar çok daha yüksek bir kur üzerinden hesaplanmıştı. Dolayısıyla kur bu seviyelere inmişken, oyun fiyatlarının da düşmesini bekliyorduk.
Fakat Xbox One oyun fiyatları için yapılan yukarı yönlü güncelleme, oyun severlerde büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığına neden oldu.
Microsoft neden zam yapıp duruyor?
Peki gelelim asıl soruya. Microsoft durduk yere neden Xbox One oyun fiyatları üzerinde böyle bir güncelleme gereği duydu? Bu konuda pek çok şey söylenebilir. Fakat akla gelen ilk unsur Xbox Game Pass üyeliği diyebiliriz.
Şimdi Xbox Game Pass ile oyun fiyatlarının ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Fakat birazdan okuyacaklarınız sonrasında fikriniz tamamen değişebilir.
Malum, Xbox Game Pass Microsoft’un yeni oyun servisi. Bu servise üye olanlar her ay belli bir ücret karşılığında sistem kütüphanesinde bulunan 200’e yakın oyuna erişim şansı yakalıyorlar. Böylece her oyun için ayrı ayrı para ödemek yerine, aylık belli bir ücretle onlarca oyun oynayabiliyorlar.
Peki şimdi oyun fiyatları arttığına göre, oyun severler ilk olarak nereye yönelecekler? İster istemez en azından Game Pass üyeliği alıp, hiç yoktan oradaki oyunları oynarım diyenler çıkacaktır.
Yani Microsoft’un Xbox One oyun fiyatları üzerindeki yukarı yönlü güncellemesi, Xbox Game Pass üye sayısını arttırmak için planlanmış olabilir. Özellikle de önümüzdeki dönemde zam gelen oyunlardan birisi Game Pass kütüphanesine eklenirse bu teoriye kesin gözüyle bakabiliriz. Bekleyip göreceğiz.
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