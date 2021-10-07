Xherdan Shaqiri'den Liverpool itirafı: Daha erken ayrılmak istedim

Yaz aylarında Liverpool'dan Lyon'a transfer olan Xherdan Shaqiri, hedefinin İngiltere'den daha erken ayrılmak olduğunu söyledi.

İspanya ve İtalya'dan da teklifler aldığını söyleyen İsviçreli milli oyuncu, "Liverpool'dan çok daha önce ayrılmak istedim ancak kulüp gitmeme izin vermedi. İspanya ve İtalya'dan da teklifler vardı. Ama 1 yıl kaybettim diye hiç düşünmedim." ifadelerini kullandı.

"KLOPP İYİ BİR İNSAN OLDUĞUMU SÖYLEDİ"

Jürgen Klopp'un kendisi için önemine değinen 30 yaşındaki futbolcu, "Ayrılık öncesinde Klopp ile telefonda konuştum. Zamanı geldiğinde de bana yazdı. İyi şanslar diledi, iyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğumu söyledi. Hiçbir zaman proglem yaşamadım. Yeni bir rekabet istedim, Jürgen de bunun için bana yardımcı oldu" dedi.

Lyon'da bu sezon 7 maça çıkan Shaqiri, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

