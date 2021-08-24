Xherdan Shaqiri'nin yeni adresi belli oldu

Fransız ekibi, Liverpool ile transfer konusunda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu kendisini üç yıllığına Lyon'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Lyon'dan yapılan açıklamada oyuncu için Liverpool'a 6 milyon euro'luk bonservis ödeneceği duyurulurken oyuncunun performansına bağlı olarak 5 milyon euro'luk bonus da Liverpool'a ödenebilir.

Daha önce Basel, Bayern Münih, Inter ve Stoke City formaları da giyen İsviçreli yıldız 2018 yazında 13.5 milyon euro'luk bedelle Liverpool'un yolunu tutmuştu.

Shaqiri, Liverpool formasıyla Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

