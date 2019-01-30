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Xiaomi Mi 8 özellikleri, fiyatı ve Xiaomi Mi 8 yorumları

Deniz Barış Deniz Barış
ALIŞVERİŞ  | 30.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 8 serisi, Çinli firmanın tüm dünyada satış rekorları kırdığı ve büyük ilgi gören ve görmeye devam eden akıllı telefonu. Xiaomi, bu seride Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi 8, Mİ 8 Explorer ve Mi 8 Pro olmak üzere beş farklı cihaz çıkardı. Ülkemizde de epey tercih edilen bir model olan Xiaomi Mi 8 özellikleri, fiyatı ve Xiaomi Mi 8 kullanıcı yorumlarını derledik ve diğer modeller ile aralarındaki farkları sayfamızda topladık. İşte Xiaomi Mi 8 özellikleri...

Xiaomi Mi 8 özellikleri, fiyatı ve Xiaomi Mi 8 yorumları

Xiaomi Mi 8, geçtiğimiz sene Mayıs ayında büyük bir organizasyonla tanıtıldı. Çünkü Mi 8, firmanın 8. yılına özel olarak çıkarılıyor ve öyle lanse edilmişti. Bu yüzden çıkacak cihazın adı Mi 7 olarak beklenirken Xiaomi Mi 8 olarak adlandırıldı. Firmanın geçen sene satış rakamlarının yükselmesine neden olan ve büyük talep gören modeli Xiaomi Mi 8 gerek teknik donanım gerek tasarım gerekse kamerası ile kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Ve bu nedenle ülkemizde de olmak üzere cihaza büyük talep var. Peki Xiaomi Mi 8 özellikleri nelerdir, neler sunuyor? Kullanıcıların Mi 8 hakkındaki yorumları nelerdir? Sayfamızda Xiaomi Mi 8 özellikleri, yorumları ve teknik detaylarına ulaşabilirsiniz.

XIAOMI MI 8 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi, 31 Mayıs 2018 tarihinde yeni amiral gemisi olan modelini tüm dünyaya tanıttı. Mi 7 olarak beklenilen cihaz, firmanın sekizinci yılı nedeniyle Xiaomi Mi 8 olarak karşımıza çıktı. Çentikli ekran ve arka tarafta iki kamera ile gelen Xiaomi Mi 8 ilk olarak akıllara iPhone X’i getirdi. Cihazın tasarımı, arayüzü dahi iPhone X ile benzerlik taşıyordu. Xiaomi Mi 8 ile birlikte Mi 8 Lite, Mi 8 SE, Mi 8 Explorer ve Mi 8 Pro olmak üzere farklı özelliklerde çeşitli versiyonları da tanıtıldı. Xiaomi Mi 8, üç farklı depolama ve RAM seçeneği ile piyasaya sürüldü ve kısa zamanda inanılmaz satış rakamlarına ulaştı. İlk dört ay içinde satılan 6 milyon adet Mi 8 ile Xiaomi firması, telefon satış rakamlarında dördüncü sıraya kadar yükseldi. Xiaomi Mi 8’in özelliklerine tek tek değinerek versiyonlar arasındaki farkları ve Xiaomi Mi 8 hakkında yapılan kullanıcı yorumlarını sizlere rehber olması için haberimizde derledik.

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XIAOMI MI 8 TEMEL DONANIM ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 8, gücünü Snapdragon 845 işlemciden alıyor. Sekiz çekirdekli 845 işlemci, dört adet 2,8 GHZ olan ARM Cortex A75 ile dört adet 1,8 GHz ARM Cortex A55 işlemcilerden oluşuyor. Grafik tarafında ise Adreno 630 işlemciyi barındıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM eşlik ediyor. Geekbenct’te çoklu işlemcide 6888 puan alan Xiaomi Mi 8, GFX Bench testinde çok iyi değerler almayı başardı. Bu işlemci ile birlikte Xiaomi Mi8’de yüksek grafikli oyunların hepsini sorunsuz bir şekilde oynamak mümkün. Fiyatına göre Xiaomi Mi 8 kullanıcısına geniş bir kullanım alanı sunuyor. Cihazın donanımına ait teknik özellikleri şöyle;

Yonga Seti (Chipset): Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845)

Ana İşlemci (CPU): Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385)

CPU Frekansı: 2.8 GHz

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

İşlemci Mimarisi: 64-bit

  1. Yardımcı İşlemci: Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55

Grafik İşlemcisi (GPU): Adreno 630

GPU Frekansı: 710 MHz

CPU Üretim Teknolojisi: 10 nm

AnTuTu Puanı (v7): 268.700 Puan

Bellek (RAM): 6 GB

RAM Tipi: LPDDR4x

RAM Kanalları: Çift Kanal

RAM Frekansı (Maks.): 1866 MHz

Dahili Depolama: 64 GB

Dahili Depolama Biçimi: UFS 2.1

Hafıza Kartı Desteği: Yok

Diğer Hafıza Seçenekleri: 64/128/256GB Depolama seçeneği var

XIAOMI MI 8 TASARIM ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 8’in kasa tasarımı özellikle iPhone X’e benzerliği ile dikkat çekiyor. Ekranda olan çentiğin büyüklüğü ve kapsadığı özellikler ile arka tarafta yer alan çift kameranın konumu ile dizilişi iPhone X ile aynı. Mi 8’in arka tarafında yer alan parmak izi sensörünün konumu kullanım açısında çok rahat bir yerde bulunuyor. Ve parmak izi sensörü hızlı ve stabil olarak çalışıyor. Aynı şekilde ön tarafta çentik içine yerleştirilen sensörler ile cihazın yüz tanıma sistemi de iPhone X’e göre daha hızlı çalıştığı saptanmış. Face ID, yüzün tanımlanmasından sonra farklı şekillerde ve dar açılarda bile rahatlıkla tanıyabiliyor. Mavi, beyaz, pembe ve siyah renklerde kasa renklerine sahip olan Mi 8, tek elle rahat bir kullanım sunuyor. Cam ve metalin birleşiminden oluşan cihazın tasarım konusunda tek eksiği ise su ve toz geçirmezlik özelliğinin olmaması. Diğer cihazlarda olduğu gibi çentikli kısmı kapatmak isterseniz ayarlardan bunu değiştirmeniz mümkün. Alt tarafta iki hoparlör ızgarası mevcut fakat sadece bir tanesi aktif. 3.5 mm kulaklık girişi yok. Type C girişi ve kutudan çıkan aparat ile istediğiniz kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Cihazın tasarımına ait diğer teknik özellikler ve değerler ise şu şekilde;

Boy: 154.9 mm

En: 74.8 mm

Kalınlık: 7.6 mm

Ağırlık: 175 Gram

Renk Seçenekleri: Beyaz, Mavi, Pembe, Siyah

Gövde Malzemesi (Kapak): Cam

Gövde Malzemesi (Çerçeve): Alüminyum

Suya Dayanıklılık: Yok

Toza Dayanıklılık: Yok

3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Yok

Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var

Sensörler: Barometre, Jiroskop, Hall Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, İvmeölçer

Parmak izi Okuyucu: Var

Parmak izi Okuyucu Özellikleri: Arka Kapakta

Bildirim Işığı (LED): Var

SAR Değeri 10g (Baş): 0.701 W/kg

SAR Değeri 10g (Vücut): 1.662 W/kg

Servis ve Uygulamalar: Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (Kızılötesi - IR)

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XIAOMI MI 8 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 8 ekranı 6,21 inç boyutunda ve geçen senenin akıllı telefonlarında trend olan çentikli yapıya sahip. 1080 x 2248 piksel çözünürlüğe ve 407 ppi piksel yoğunluğu olan bu ekranın kasa ile oranı ise yüzde 88,5. Ekranın görüntü oranı ise çentikli formdan dolayı 18:7:9 olarak değerlendirilmiş. Cihazda bulunan grafik işlemci ile birlikte ekranın özellikleri, kullanıcısına keyifli bir izleme olanağı sunuyor. AMOLED teknolojisi kullanılan cihazın ekranı Full HD+ olarak geçiyor. 600 nit parlaklığa sahip olan ekran kalitesi beklentileri karşılıyor. Cihazın ekranına ait teknik özellikler ise şöyle;

Ekran Boyutu: 6.21 İnç

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2248 (FHD+) Pixel

Piksel Yoğunluğu: 402 PPI

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Özellikleri: Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, HDR, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Çerçevesiz Tasarım, HDR10, Çentikli (Notch), DCI-P3 Renk Uzayı, 600 cd/m² (nit) Parlaklık, 60000:1 Kontrast Oranı

Ekran Dayanıklılığı: Corning Gorilla Glass 5

Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran

Kullanıcı Arayüzü: MI UI

Kullanıcı Arayüz Versiyonu: MIUI 9.5

Renk Sayısı: 16 Milyon

Ekran / Gövde Oranı: 83.82 %

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XIAOMI MI 8 KAMERA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 8 kamera özellikleri ile fiyatının karşılığını veriyor. Arka tarafta yer alan 12 MP + 12 MP iki kamera ile yapay zeka ile taçlandırılmış durumda. Ön kamerası ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 20 MP çözünürlük sunuyor. DxOmark sitesinin testinden fotoğraf konusunda 105, genel toplamda 99 puan alan Xiaomi Mi 8, kameralarının ana sensöründe Sony IMX363, ikinci sensörde ise Samsung S5K3M3 kullanmayı tercih etmiş. Cihazın rakipleri arasında sayılan Huawei P20 Pro, Samsung S9 Plus ile yapılan karşılaştırmalarda düşük ışıkta ve gece çekimlerinde biraz geride kaldığı gözleniyor. Fakat gündüz çekimlerinde ve portre modunda rakiplerinden aşağıda kalmayan Mi 8, kamera konusunda kullanıcılarından genelde olumlu yorum almayı başarmış bir cihaz. Geçtiğimiz günlerde gelen bir güncelleme ile kamerası daha yetenekli hale geldi. Mi Mix 3’te yer alan 960 fps ağır çekim modu ile gece çekim modu Mi 8’de de artık kullanılabilecek. Mi 8’in kamerasına dair teknik detaylar ise şöyle;

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

Optik Görüntü Sabitleyici: Var

OIS Özelliği: Optik Görüntü Sabitleyici (4 Eksenli)

Kamera Özellikleri: Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Hızlı Odaklama, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Yüz Algılama, Elle Odaklama, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), Portre Modu, Sony Exmor RS Sensör (IMX363), Seri Çekim (Burst) Modu, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı, 1.4µm Piksel

Flaş: LED

Diyafram Açıklığı: F1.8

Kamera Sensör Boyutu: 1/2.55 İnç

Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p (Ultra HD) 4K

Video FPS Değeri: 30 fps

Video Kayıt Özellikleri: Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)

Video Kayıt Seçenekleri: 720p @ 240fps, 720p @ 30fps, 1080p @ 120fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 240fps, 2160p @ 30fps

İkinci Arka Kamera: Var

İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

İkinci Arka Kamera Diyafram: F2.4

İkinci Arka Kamera Özellikleri: Optik Zoom (2x), Telephoto, 1/3.4

Ön Kamera Çözünürlüğü: 20 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p

Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps

Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.0

Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı (self-timer), Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, Yapay Zeka (AI) İyileştirme, Yüz Algılama, 1.8µm Piksel

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XIAOMI MI 8 BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Bağlantı özellikleri konusunda Xiaomi Mi 8, rakiplerinde hiçbir şekilde aşağıda kalmıyor. Hatta bluetooth 5.0 versiyonu ile gelmesi bazı muadillerine göre artı olarak gözüküyor. Aptx, aptx HD özelliklerinin olması bluetooth kulaklıkla müzik dinleme, konuşma yapma da ayrıcalık sağlıyor. Fakat bu konuda kullanıcılar, ses seviyesini diğer telefonlara göre düşük buluyorlar. Bunun dışında bir eksi yönü olarak 3,5 mm kulaklık girişinin olmaması diyebiliriz. Cihazın bağlantı özellikleri detayları ise şöyle;

2G: Var

2G Frekansları: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE

3G: Var

3G Frekansları: 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz

3G İndirme: 42.2 Mbps

3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps

3G Teknolojisi: HSPA+

4G: Var

4G Frekansları: 700 (band 12) MHz, 700 (band 17) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz

4G İndirme: 1000 Mbps

4G Karşıya Yükleme: 150 Mbps

4G Teknolojisi: LTE (Cat.16)

4.5G Desteği: Var

Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Wi-Fi Özellikleri: Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, MU-MIMO, 2X MIMO

NFC: Var

Bluetooth Versiyonu: 5.0

Bluetooth Özellikleri: aptX, aptX HD

Kızılötesi: Yok

Navigasyon Özellikleri: Dual-Frequency GPS, Galileo, QZSS, A-GPS, GLONASS, BDS

USB Versiyonu: 2.0

USB Bağlantı Tipi: USB Type-C

USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG)

Hat Sayısı: Çift Hat

SIM: Nano-SIM (4FF)

XIAOMI MI 8 BATARYA ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 8’in batarya kapasitesi 3400 mAh olarak tasarlanmış. Bu ise cihazın bir günü tam olarak dolu dolu kullanılmasını sağlıyor. Ufak da olsa bazı kullanıcılar batarya ömrünün kısa olduğunu düşünüyor fakat amiral gemisi cihazlarda, bir günlük kullanım yeterli sayılıyor. Bunun dışında cihazın kutusundan çıkan şarjın Ouick şarj 3.0 destekliyor. Fakat cihazın kendisi 4.0+ versiyonu destekleyebiliyor. Şarj cihazı da aynı şekilde olsa idi Mi 8 şarjının daha kısa sürede tamamlaması onun için bir artı daha olurdu. Cihazın batarya ve şarjına dair teknik veriler ise şöyle;

Batarya Kapasitesi: 3400 mAh

Şarj: USB Type-C

Batarya Teknolojisi: Lithium Polymer (Li-Po)

Değişir Batarya: Yok

Batarya Özellikleri: Hızlı Şarj, Qualcomm Quick Charge 4.0+

XIAOMI MI 8 FİYATI

Gelelim Xiaomi Mi 8’in fiyatına. Firmanın Türkiye’de mağaza açması ile birlikte iki farklı fiyat ortaya çıktı: İthalatçı garantili ve distribütör garantili. Xiaomi Türkiye Store mağazası, Mi 8’in fiyatını 5399 TL’den duyurmuştu. Cihazın ithalatçı garantili olarak fiyatı ise 3500 TL’den başlıyordu. Şu sıralar ise fiyatları 3 binlere kadar inmiş durumda.

XIAOMI MI 8 YORUMLARI

Cihaz hakkında yapılan yorumlar genelde olumlu yönde. Fiyat performans olarak bakıldığı zaman Xiaomi Mi 8, beklentilerin üstüne bile çıkabilen cihaz. Gerek teknik donanımı gerek ekran kalitesi gerek de kamera performansı ile rakiplerinin gerisinde kalmıyor. Cihazın tek olumsuz tarafı olarak pil süresinin rakiplerine göre düşük olması. Fakat cihaza ileride gelecek güncelleme ile pil tasarrufu konusunda gelişmeler olabilir.

Cihazın artı yönlerini şöyle sıralayabiliriz;

Güçlü donanıma sahip olması

Başarılı bir kasa tasarımı

Ekran kalitesinin oldukça başarılı olması

Kamera performansının üst düzey olması

Uygun fiyatı

Xiaomi Mi 8’in eksi yönleri ise şu şekilde;

Su ve toz geçirmezlik yok!

Kablosuz şarj yok!

Dahili stereo hoparlör yok!

3.5 mm kulaklık giriş yok

Düşük ışıkta fotoğraf kalitesi düşüyor.

Bluetooth kulaklıkla müzik dinlemede ses düzeyi düşük

Düşük batarya performansı

XIAOMI MI 8 – MI 8 SE – MI 8 PRO – MI 8 EXPLORER FARKLARI

Bu dört cihaz arasında Mi 8 SE orta seviye donanıma sahip. Diğer üç cihazda Snapdragon 845 kullanılırken Mi 8 SE’de ise 721 işlemci var.

Mi 8 SE’in ekranı 5,88 inç iken diğerlerinin ekran boyutu 6,21 inç.

Mi 8 SE’de 4 GB, Mi 8’de 6 GB RAM varken Mi 8 Pro ve Mi 8 Explorer’da 8 GB RAM mevcut.

Mi 8’in batarya kapasitesi 3400 mAH ile diğerlerinde daha yüksek durumda.

Mi 8 ve Mi 8 SE’de parmak izi sensörü arka kapakta iken Mi 8 Pro ve Mi 8 Explorer’da ise ekran üzerinde yer alıyor.

Explorer’ın arka kapağının şeffaf olması ise onu diğerlerinden ayıran en belirgin özelliği.

xiaomi-mi-8-ozellikleri

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