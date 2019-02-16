Xiaomi Mi 9’dan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Teknoloji dünyasını çok hareketli bir şubat sonu bekliyor! Mobil Dünya Kongresinin ve pek çok önemli telefonun lansmanının yapılacağı bu dönem, teknoloji severleri heyecanlandırmaya başladı. Bu döneme damgasını vuracak cihazlardan birisi de Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak. Uzun süredir sızıntılarının ardı arkası kesilmeyen akıllı telefon, bu kez şirketin CEO’su tarafından gün yüzüne çıkartıldı.

Yeni görüntüler daha önce gördüklerimizden farklı değil. Görüntülerin odak noktası ise arka tasarımdaki renk geçişleri.

Geçtiğimiz yıl Huawei P20 Pro ile popüler hale gelen bu renkli tasarım, Mi 9 ile de karşımıza çıkacak. Arka panel, bakış açısına göre mor, mavi ve yeşil renkte gözükecek.

Ayrıca arka kısma yerleştirilecek olan üçlü kameranın en üstünde yer alan sensörün etrafı, renkli bir halkayla çevrilmiş durumda. Küçük ama hoş bir ayrıntı olarak göze çarpıyor.

Öte yandan görünüşe göre 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmeyecek.

Son olarak yayınlanan kısa video. Videoda da odak konusu renk geçişleri olmuş ve bunun dışında bir detay yer almıyor. Gözler şimdi lansman tarihi olan 20 Şubat‘a çevrilmiş durumda.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız



