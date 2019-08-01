Xiaomi oyun odaklı akıllı telefonunu revize ediyor!

Asus’tan gelen bu duyurunun hemen akabinde ZTE de Nubia Red Magic 2 modelini SD855 Plus ile revize edeceğini belirtti.

ZTE’nin ardından sektörün bir diğer iddialı ismi Xiaomi’den de beklenen açıklama geldi. Çinli üretici mevcut modelini revize etmek yerine SD855 Plus kullanan yeni bir telefon çıkarmayı tercih etti. Böylece Xiaomi Black Shark 2 Pro da resmiyet kazanmış oldu.

Hemen baştan belirtelim. Black Shark 2 Pro, orijinal model ile birebir aynı olacak. Aradaki tek fark sizlerin de tahmin edebileceği üzere yonga seti tarafında. Black Shark 2 Snapdragon 855’ten güç alırken, pro varyantında SD 855 Plus yer alacak. Bilindiği üzere Plus versiyonu normal SD855’e oranla GPU tarafında yüzde 15 daha güçlü.

Xiaomi’nin yeni oyun odaklı akıllı telefonunun 30 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor. Dilerseniz aşağıdan Black Shark 2 Pro için yayınlanan tanıtım videosuna göz atabilirsiniz. Bu arada telefonun fiyatının da henüz netleşmediğini hatırlatalım.

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