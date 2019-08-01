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Xiaomi oyun odaklı akıllı telefonunu revize ediyor!

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TEKNOLOJİ  | 01.08.2019 08:56 | Son Güncelleme

Qualcomm’un kısa süre önce tanıttığı yeni yonga seti Snapdragon 855 Plus, sektördeki dengelerin değişmesine zemin hazırladı. Özellikle de Asus’un oyun odaklı yeni modeli ROG Phone 2’de SD855 Plus kullanacağını açıklaması, yeni bir rekabetin fitilini ateşlemiş oldu.

Xiaomi oyun odaklı akıllı telefonunu revize ediyor!

Asus’tan gelen bu duyurunun hemen akabinde ZTE de Nubia Red Magic 2 modelini SD855 Plus ile revize edeceğini belirtti.
ZTE’nin ardından sektörün bir diğer iddialı ismi Xiaomi’den de beklenen açıklama geldi. Çinli üretici mevcut modelini revize etmek yerine SD855 Plus kullanan yeni bir telefon çıkarmayı tercih etti. Böylece Xiaomi Black Shark 2 Pro da resmiyet kazanmış oldu.

Hemen baştan belirtelim. Black Shark 2 Pro, orijinal model ile birebir aynı olacak. Aradaki tek fark sizlerin de tahmin edebileceği üzere yonga seti tarafında. Black Shark 2 Snapdragon 855’ten güç alırken, pro varyantında SD 855 Plus yer alacak. Bilindiği üzere Plus versiyonu normal SD855’e oranla GPU tarafında yüzde 15 daha güçlü.

Xiaomi’nin yeni oyun odaklı akıllı telefonunun 30 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor. Dilerseniz aşağıdan Black Shark 2 Pro için yayınlanan tanıtım videosuna göz atabilirsiniz. Bu arada telefonun fiyatının da henüz netleşmediğini hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
xiomi snapdragon 855 plus

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