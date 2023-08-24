YA ÇOK SEVERSEN 8. BÖLÜM İZLE! Ya Çok Seversen hangi günler yayınlanıyor, hangi kanalda? İşte son bölüm özeti

Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen, her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. İşte Ya Çok Seversen 8. bölüm detayları ve son bölüm özeti...

YA ÇOK SEVERSEN 8. BÖLÜM İZLE!

Ateş'in sevgili itirafı herkesi çok şaşırtır. Ilgaz, kardeşlerini korumak istediği için Ateş onun tepkisiyle karşılaşır. Leyla duygularından dolayı çeteye planı iptal ettiğini söylese de Yakup buna pek yanaşmaz. İlişkileri çevrelerindeki bütün dengeleri değiştirir.

YA ÇOK SEVERSEN HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR, HANGİ KANALDA?

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Ya Çok Seversen dizisi, her hafta perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren oldukça sevilen dizi Kanal D'de yayınlanıyor.

YA ÇOK SEVERSEN SON BÖLÜM ÖZETİ

Ya Çok Seversen'in 17 Ağustos 2023 Perşembe günü yayınlanan 7. Bölümünde Ateş, Leyla ile sevgili olduğunu basın önünde açıkladı; fakat, şok bir olay yaşandı!

Leyla ve Ateş sevgili oldular; ancak, çocukların kafası karışmasın diye bir süre herkesten gizleme kararı aldılar. Füsun çetenin sırrını çözdü. Yeni oyunlar kurması herkesi yeni bir yola soktu.

Umut ve Bige’nin iş birliği onları daha fazla yakınlaştırır. Ateş, Aydos’un sosyal anksiyetesini çözmeye çalışırken bütün aileyi hem eğlendirir ve yakınlaştırır. Bunlar olurken Füsun’da boş durmaz planlarına devam eder. Ateş ilişkilerini saklamaktan vazgeçer.

