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YA ÇOK SEVERSEN 9. BÖLÜM İZLE! Ya Çok Seversen bu akşam var mı, saat kaçta? Yayın günü değişti!

02.09.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ya Çok Seversen dizisi ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Yayın günü değişen dizinin yeni günü merak ediliyor. Bu akşam 9. bölüm ile ekrana gelecek olan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu dizinin yeni bölümü merak edildi. Peki, Ya Çok Seversen bu akşam var mı, saat kaçta? İşte Ya Çok Seversen 9. bölüm ekranı ve Kanal D yayın akışı...

Ya Çok Seversen dizisinin yeni yayın günü, dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Kanal D'nin sevilen dizisi artık cumartesi akşamları seyircisiyle buluşacak. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen dizisi bu akşam 9. bölüm ile ekrana gelecek. İşte Ya Çok Seversen 9. bölüm ekranı...

YA ÇOK SEVERSEN 9. BÖLÜM İZLE!

Ateş Leyla'ya evlilik teklifi eder ve Füsun yanlarına gelir. Kararlarını çocuklara açıklarlar. Ilgaz bu evliliğe tepki gösterirken Leyla da ne yapacağını bilemez. Meryem Mert'e dolandırıcı olduklarını itiraf eder. Füsun kendini ele verecek tasarımları çetenin elinden almaya çalışır. Leyla'yı düğünde bir sürpriz bekler.

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YA ÇOK SEVERSEN BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Ya Çok Seversen bu akşam 9. bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak. Yeni yayın döneminde yayınlanacak olan Dilek Taşı dizisi nedeniyle yayın günü değişen Ya Çok Seversen, artık cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicinin karşısına çıkacak.

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2 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
14:00 Dönence
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ya Çok Seversen
00:15 Ay’dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)
02:30 Çemberimde Gül Oya
05:00 Müzik Arası
05:45 Kavak Yelleri

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