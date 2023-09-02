YA ÇOK SEVERSEN 9. BÖLÜM İZLE! Ya Çok Seversen bu akşam var mı, saat kaçta? Yayın günü değişti!

Ya Çok Seversen dizisinin yeni yayın günü, dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Kanal D'nin sevilen dizisi artık cumartesi akşamları seyircisiyle buluşacak. Ateş ve Leyla'nın hikayesinin anlatıldığı Ya Çok Seversen dizisi bu akşam 9. bölüm ile ekrana gelecek. İşte Ya Çok Seversen 9. bölüm ekranı...

YA ÇOK SEVERSEN 9. BÖLÜM İZLE!

Ateş Leyla'ya evlilik teklifi eder ve Füsun yanlarına gelir. Kararlarını çocuklara açıklarlar. Ilgaz bu evliliğe tepki gösterirken Leyla da ne yapacağını bilemez. Meryem Mert'e dolandırıcı olduklarını itiraf eder. Füsun kendini ele verecek tasarımları çetenin elinden almaya çalışır. Leyla'yı düğünde bir sürpriz bekler.

YA ÇOK SEVERSEN BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Ya Çok Seversen bu akşam 9. bölümü ile Kanal D ekranlarında olacak. Yeni yayın döneminde yayınlanacak olan Dilek Taşı dizisi nedeniyle yayın günü değişen Ya Çok Seversen, artık cumartesi akşamları saat 20.00'de izleyicinin karşısına çıkacak.

2 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Baht Oyunu

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

14:00 Dönence

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ya Çok Seversen

00:15 Ay’dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)

02:30 Çemberimde Gül Oya

05:00 Müzik Arası

05:45 Kavak Yelleri

