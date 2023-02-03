EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Ya da nasıl yazılır, ya da yazımı nasıl olmalıdır? Ya da ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ya da nasıl yazılır, ya da yazımı nasıl olmalıdır? Ya da ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.01.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kelimeler ve bağlaçlar yazı dilinde yanlış kullanılıyor. Bu yanlışın önüne geçmek için TDK üzerinden araştırma yapabilirsiniz. Ya da bağlacı da bitişik kullanılmayan bağlaçlardan biridir. "Ya da" yazılışı en çok araştırılan bağlaçlardan biridir. Yazım hatalarında hatalı kullanım yapmak istemeyen kişiler, bu bağlacın yazılışını araştırıyor. Peki, ya da nasıl yazılır?

Ya da nasıl yazılır, ya da yazımı nasıl olmalıdır? Ya da ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede özellikle iki kelimenin yan yana gelip oluşturmuş olduğu yeni kelime ya da kelime öbeklerinin nasıl yazılması gerektiği çok karıştırılır. Türkçe yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanım yapmak isteyen kişiler, "ya da" kelimesinin nasıl yazıldığını merak ediyor. Ya da bağlacı ayrı olarak kullanılır. TDK'ye göre bu sözcük ''ya da'' şeklinde olmalıdır.

Ya da nasıl yazılır?

Alternatif bildirmek için kullanılan ya da kelimesi, aynı öneme sahip olan iki alternatifi ya da bir diğer alternatifi anlatmak için sıklıkla kullanılan bir bağlaçtır. Bu kelimenin "yada" mı yoksa "ya da" mı şeklinde yazılması gerektiği sorgulanır. Ya da TDK’ye göre ayrı kullanılması gereken bir bağlaçtır. Ayrı yazılması gereken ya da kelimesinin yada şeklinde yazılması yanlış yazım şeklidir.

Ya da ayrı mı yazılır?

Birçok kelime ya da bağlaç yazı dilinde yanlış kullanılıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için TDK üzerinden ya da doğru yazılışı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ya da bağlacı ayrı yazılan bir bağlaçtır. Kullanımında hata yapılan bu bağlaç, ya da şeklinde yazıldığında doğru kullanılır.

Ya da bitişik mi yazılır?

Türk dilini korumak ve yaşatmak için 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu, birçok kelimenin yazılışı ile ilgili karışıklıkları ortadan kaldırmak için bazı açıklamalar yapmıştır. TDK’ye göre "ya da" bağlacı ayrı yazılır. TDK’ye göre bağlaç olan de/da'nın ayrı yazıldığı gibi ya sözüyle birlikte kullanıldığında “da” ayrı yazılır. "yada" gibi kullanımlar ise imla hatasıdır. Bağlaç olarak kullanılan "ya da" sözcüğü TDK'ye göre seçeneği, çeşitliliği ya da tercihi belirten bir sözdür.

  • Elma ya da armut alabilirsiniz.
  • Kardeşleri ya da arkadaşları ile tatil programı yapacak.
  • Bana ya da babana mutlaka çıkış saatini haber vermelisin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen eş anlamlısı nedir?Öğretmen eş anlamlısı nedir?
EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Anahtar Kelimeler:
ya da nasıl yazılır ya da

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kirli eş anlamlısı nedir?

Kirli eş anlamlısı nedir?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

81 ilde her noktaya kuracağız

81 ilde her noktaya kuracağız

Sağ ol nasıl yazılır?

Sağ ol nasıl yazılır?

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.