Ya da nasıl yazılır, ya da yazımı nasıl olmalıdır? Ya da ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede özellikle iki kelimenin yan yana gelip oluşturmuş olduğu yeni kelime ya da kelime öbeklerinin nasıl yazılması gerektiği çok karıştırılır. Türkçe yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanım yapmak isteyen kişiler, "ya da" kelimesinin nasıl yazıldığını merak ediyor. Ya da bağlacı ayrı olarak kullanılır. TDK'ye göre bu sözcük ''ya da'' şeklinde olmalıdır.

Ya da nasıl yazılır?

Alternatif bildirmek için kullanılan ya da kelimesi, aynı öneme sahip olan iki alternatifi ya da bir diğer alternatifi anlatmak için sıklıkla kullanılan bir bağlaçtır. Bu kelimenin "yada" mı yoksa "ya da" mı şeklinde yazılması gerektiği sorgulanır. Ya da TDK’ye göre ayrı kullanılması gereken bir bağlaçtır. Ayrı yazılması gereken ya da kelimesinin yada şeklinde yazılması yanlış yazım şeklidir.

Ya da ayrı mı yazılır?

Birçok kelime ya da bağlaç yazı dilinde yanlış kullanılıyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için TDK üzerinden ya da doğru yazılışı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ya da bağlacı ayrı yazılan bir bağlaçtır. Kullanımında hata yapılan bu bağlaç, ya da şeklinde yazıldığında doğru kullanılır.

Ya da bitişik mi yazılır?

Türk dilini korumak ve yaşatmak için 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu, birçok kelimenin yazılışı ile ilgili karışıklıkları ortadan kaldırmak için bazı açıklamalar yapmıştır. TDK’ye göre "ya da" bağlacı ayrı yazılır. TDK’ye göre bağlaç olan de/da'nın ayrı yazıldığı gibi ya sözüyle birlikte kullanıldığında “da” ayrı yazılır. "yada" gibi kullanımlar ise imla hatasıdır. Bağlaç olarak kullanılan "ya da" sözcüğü TDK'ye göre seçeneği, çeşitliliği ya da tercihi belirten bir sözdür.