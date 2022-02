Yaban hayvanlarına şifa dağıtmak için gece gündüz mesai yapıyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, yurdun doğusundaki 8 ilde doğada yaralı bulunan yaban hayvanlarını tedavi ediyor.

Kentte 4 yıldır görev yapan ve sorumluluk bölgesindeki Erzurum, Ağrı, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da çalışma yapan Albayrak, aralarında nesli tehlike altındakilerin de bulunduğu yaralı yaban hayvanları için gece gündüz mesai yapıyor.

Vatandaşlar ya da ilgili kurumlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Albayrak, uzak mesafedeki yerlere de hızlıca ulaşarak yaralı yaban hayvanlarına şifa eli uzatıyor.

Zaman zaman doğada kilometrelerce yol yürüyerek yaralı hayvanlara ulaşan Albayrak, ileri tetkik ve tedavi gerektiren hayvanların da Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevkini sağlıyor.

Doğadaki hayvanlara "Hızır" gibi yetişen Albayrak, geçen yıl vaşak, kara akbaba, ayı, tilki, kurt, kaya kartalı, kızıl şahin, kukumav (küçük bir baykuş türü), puhu, su kuşları gibi türlerden 450 yaralı yaban hayvanına müdahale etti.

- "Sürekli yolculuk halindeyiz"

Veteriner hekim Albayrak, AA muhabirine, doğada vatandaşlarca yaralı bulunan yaban hayvanları hakkındaki ihbarların, sosyal medya, kurum santrali ya da şahsi hattından geldiğini söyledi.

İhbar üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Vatandaş bulduğu hayvanı bize tarif ediyor, eğer hayvanı getirme imkanı yoksa konum ve fotoğraf bilgisi alıyoruz. İhbarı değerlendirerek tür tayini yapıp taşıma kafeslerimiz ve tıbbi ekipmanla gidip hayvanı alıyoruz. Sürekli yolculuk halindeyiz, her an her yerden özellikle uzak ilçelerden ihbar geliyor. İl dışından gelen ihbarlarda ise il sınırına gidip hayvanı alıyoruz. Erken müdahale ve zamandan tasarruf için vatandaşların yaralı hayvanı bize direkt getirmesi çok önemli. Geçen yıl doğadan aldığımız 450 yaralı yaban hayvanın hepsine müdahale ettik, tedavileri tamamlanan 183'ünü doğaya saldık. Kars'a transfer ettiklerimizden tedavileri tamamlandıkça doğaya salıyoruz."

Albayrak, tedavi ettiği yaban hayatının bölgede nadir görülen kara akbaba ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağın yanı sıra serçe, kaya güvercini, karga, saksağan, tilki, kurt, ayı, kızıl şahin, kaya kartalı, leylek, kukumav, puhu, kulaklı orman baykuşu, gece ve gündüz yırtıcıları ile göç zamanındaki kuş türlerinden ve su kuşlarından yaklaşık 100 civarındaki türden oluştuğunu kaydetti.

- "Hayvan kendisine uzatılan eli hissediyor"

İşini severek yaptığını anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanlarına tedavi elini uzattığınızda bağ kuruyorsunuz, hayvan kendisine uzatılan eli hissediyor. Şu an tedavi edip doğaya salacağımız kukumav ve puhuya bile belki ülkemizde çok nadir insanın eli değmiştir. Bundan dolayı yaban hayvanlarıyla çalışmak çok keyifli. Hekim olarak yaşam biçimimiz bir canlıya el uzatıp tedavi etmek, tedavi sonrası doğaya saldığımızdaki o hayvanın teşekkür edercesine size baktığını anlıyorsunuz. İşte o an dünyalar benim oluyor, onun yarasını, sızısını dindirmek mutluluk verici."

Yaralı hayvanları tedavi ettiği için güzel geri dönüşler aldığını dile getiren Albayrak, "İlk müdahale hayat kurtarıcı oluyor. Ani kanaması olan ve acil durdurulması gereken kanamaya, şok geçirmek üzere olan hayvana ya da hayata tutunmasını sağlamak amacıyla serum dediğimiz ilaçlarla ilk müdahale yaptığımızda hayvanların hayata tutunması artıyor. Doğada uzun süre yaralı kalmış ve geç bulunduğundan kaybettiğimiz hayvanlar da maalesef oluyor. Her şeye rağmen yaban hayatının yaşaması için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.