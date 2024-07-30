"Yabancı bir diplomat ile görüşüyorum" demişti! Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı Yunan sevgilisiyle görüntülendi

Gazeteci Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıl süren evliliğini bitirmişti.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 3 Ekim 2023’te boşandıktan sonra Alçı şiddet iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Nagehan Alçı, 9 Temmuz’da katıldığı bir YouTube programında Yunanistanlı bir diplomatla ilişki yaşadığını itiraf etti.

Alçı açıklamasında "Şu an görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat. Rasim bunu öğrendikten sonra daha da çirkinleşti. Güya liberalim diyen bir adam kendine birkaç telefon alıp, oraya buraya telefon etmiş. Yunan ajanı olduğumu, ilişkim olan kişinin Türk düşmanı olduğu gibi iftiralar atmış" demişti.

Gazeteci yazar Nagehan Alçı, bir süredir birlikte olduğu Yunan diplomat Stavros Christodoulidis ile ilk kez Snob Magazin tarafından Nişantaşı’nda görüntülendi.

13 yıl evli kaldığı Rasim Ozan Kütahyalı’dan geçtiğimiz sene boşanan yazar, sevgilisiyle Nişantaşı turuna çıktı.