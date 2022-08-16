Yabancı Damat'ın Eftelya'sı Tülin Oral'ın son hali şaşırttı! Ünlü oyuncu yıllara meydan okumuş

Yabancı Damat dizisinde Eftelya karakterine hayat veren ve Yunan damat Niko'nun babaannesini canlandıran isim 1937 tarihinde dünyaya gelmişti. 85 yaşındaki usta sanatçı, hem tiyatro hem sinema hem de dizi sektöründe pek çok farklı rolde yer almıştı.

YABANCI DAMAT'IN EFTELYA'SI TÜLİN ORAL'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Son olarak Aşk Yeniden dizisi ile 2016 yılında ekranlarda yer alan oyuncunun adı daha önce TRT'nin hazırlayacağı Mevlana dizisinde geçmişti.

1959 yılında 1 sene süresince Manisa'da bale öğretmenliği yapan isim, Yabancı Damat dizisinde Niko'nun babaannesi Eftelya rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Oral, uzun yıllar Dormen Tiyatrosu'nda görev almış ve Devlet Tiyatroları'ndan emekli olmuştu.

Ünlü oyuncu ayrıca Erdöl Boratap ile nikah masasına oturmuş ve 1983 yılında Boratap'tan boşanmıştı.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan ismin son hali dikkat çekti.

Tülin Oral, adeta yıllara meydan okudu.

İşte Yabancı Damat'ın Eftelya'sı Tülin Oral'ın son hali...





