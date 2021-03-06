Yabancı Damat'ın küçük Mustafası'ydı! Ozan Uğurlu'nun şimdiki halini tanıyamayacaksınız!

Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yabancı Damat 7'den 70'e herkesi ekranlara bağlamıştı.
Kanal D ekranlarına seyirciyi kilitleyen bir döneme damga vuran Yabancı Damat'ta Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı.
Dizinin çocuk oyuncularından Mustafa Can karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ozan Uğurlu'nun değişimi ise gündem oldu.
Ünlü oyuncuyu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyla medya hesabı Instagramdan fotoğraflarını paylaşan Yabancı Damat'ın yıldızını gören tanıyamadı.
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