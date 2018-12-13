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Yabancı sandığımız markaların Türkçe anlamlarını duyan şaşıp kalıyor!

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.12.2018 10:32 | Son Güncelleme

Herkes tarafından yabancı olduğu sanılan Türk firmaların sahibini ve markaların gerçekte ne anlama geldiğini duyan şaşırmadan edemiyor.

Belki sadece yabancı olduğu düşünülerek tercih edilen markaların havalı isimleri ardında bakın gerçekten hangi anlamlar yatıyormuş?

Herkes bu markaları yabancı sanıyordu!

DİMES

DİMES
Dimes, Kurucusu Mustafa Vasfi Diren'in adı ve soyadı sebebiyle 'Diren Meyve Suları'nın kısaltmasından oluşur.

BEYMEN

BEYMEN
Beymen firması, kuruluşunda erkek tüketicileri hedeflediği için Türkçe 'bey' ve dünya çapında da yer alabilmek için İngilizce "men" sözcükleri birleştirilerek son halini aldı.

MADO

MADO
Mado ismi ise 'Maraş Dondurması' kelimelerini içerir.

AKBANK

AKBANK
Sabancı Ailesi aslen Kayserili olmasına karşın, iş dünyasındaki başarılarını Adana'da elde etmişlerdir. Bu sebeple Akbank'ın ismi bu şehirlerin baş harflerinden oluşur.

GRATİS

GRATİS
Yabancı marka olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gratis Latince 'Bedava' anlamına gelse de, aslında Demir Sabancı'nın bir girişimidir.

HAPPY MOONS

HAPPY MOONS
Restoran Sahibi olan Hüseyin Aymutlu'nun soyadının, İngilizce'ye eğlenceli bir şekilde çevrilmesiyle Happy Moon's ismi ortaya çıktı.

KVK

KVK
KVK firmasının adı Mehmet Emin Karamehmet, Murat Vargı ve Osman Kavala'nın soyadlarının baş harflerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

RODIMOOD

RODIMOOD
'Ramazanoğulları Dikim İşletmeciliği', bir diğer yabancı sanılan marka olan Rodi'nin isim açılımıdır.

RAMSEY

RAMSEY
Kurucusu Remzi Gür olan Ramsey, sanıldığı gibi bir İngiliz markası değildir. Remzi Gür, bir dönem Londra'da yaşamış ve adı orada yaşayanlar tarafından Ramsey'e benzetilince, işletmenin adı Ramsey olmuş.

NTV

NTV
Nergis TV ise NTV'nin açılımıdır.

SEVENHILL

SEVENHILL
Marka, İstanbul'un özelliklerinden hareket ederek, piyasaya 'Yeditepe' adıyla giriş yaptı fakat tutmadı. Sonrasında, adı Sevenhill olarak değiştirildi.

ALFEMO

ALFEMO
Alfemo, 'Ali Feyzullah Mobilya'nın kısaltmasından oluşur.

ENKA

ENKA
ENKA Firmasının adı, açılımı 'Enişte ve Kayınbirader' olan sözcüklerin birinci hecelerini birleştirilerek oluşturulmuş. Enişte Şarık Tara, Kayınbirader ise Sadi Gülçelik'tir.

YU-MA-TU

YU-MA-TU
YU-MA-TU, ilk akla gelenin aksine bir Japon firması değil, özünde Yusuf, Mahmut ve Tuncer Kardeşlerin isimlerinin ilk hecelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

MUDO

MUDO
Mudo ismi, markanın kurucuları olan Mustafa Taviloğlu ve Doğan Gürün'ün isimlerindeki ilk hecelerden oluşur.

HES

HES
HES Kablo firmasının adının açılımı ise "Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş."dir.

YKM

YKM
YKM'nin açılımı ise "Yeni Karamürsel Mağazaları" kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.

BANVİT

BANVİT
Banvit firmasının isim açılımı, "Bandırma Vitaminli Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş."nin Kısaltmasından oluşur.

BEKO

BEKO
Koç, 50'li yıllarda bir salça ve konserve fabrikası yatırımı için bu alanda tecrübeli olan Bejerano İle ortaklık kurdu. Böylece Bejerano ve Koç'un ilk iki harflerinin birleşmesiyle Beko ismi ortaya çıktı.

DYO

DYO
DYO'nun açılımı ise "Durmuş Yaşar ve Oğulları" kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.
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