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Yabancı sınırı değişti mi? Süper Lig'de 2022-23 sezonundaki yabancı sınırı nasıl oldu? TFF açıkladı!

08.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı sınırı ile ilgili son dakika açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapıldı. Söz konusu duyuruya ilişkin detaylar merak konusu oldu. "Yabancı sınırı değişti mi?", "Süper Lig'de 2022-23 sezonundaki yabancı sınırı nasıl oldu?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı ve TFF tarafından yapılan açıklama...

Yabancı sınırı değişti mi? Süper Lig'de 2022-23 sezonundaki yabancı sınırı nasıl oldu? TFF açıkladı!

Yabancı sınırı ile ilgili son dakika açıklaması 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapıldı. Açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki yabancı sınırı değişti mi? Süper Lig'de 2022-23 sezonundaki yabancı sınırı nasıl oldu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

YABANCI SINIRI DEĞİŞTİ Mİ?

TFF Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldı.

YABANCI SINIRI NASIL OLDU?

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-14 olan yabancı sayısı 21 oldu.

-35 kişilik kadro bildirilebilecek.

-İlk 11'de 3 yerli kuralı devam ediyor.

-21 kişilik kadroya 14 yabancı yazılabilecek.

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