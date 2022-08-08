Yabancı sınırı değişti mi? Süper Lig'de 2022-23 sezonundaki yabancı sınırı nasıl oldu? TFF açıkladı!

Yabancı sınırı ile ilgili son dakika açıklaması 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapıldı. Açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki yabancı sınırı değişti mi? Süper Lig'de 2022-23 sezonundaki yabancı sınırı nasıl oldu? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

YABANCI SINIRI DEĞİŞTİ Mİ?

TFF Yönetim Kurulu tarafından, 2022-2023 Futbol Sezonu İlan Edilmesi Gereken Hususlar'ın "Süper Lig Futbolcu Uygunluğu" ve "TFF 1. Lig Futbolcu Uygunluğu"nda değişiklik yapıldı.

YABANCI SINIRI NASIL OLDU?

-14 olan yabancı sayısı 21 oldu.

-35 kişilik kadro bildirilebilecek.

-İlk 11'de 3 yerli kuralı devam ediyor.

-21 kişilik kadroya 14 yabancı yazılabilecek.

