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Yabancı sınırı yine mi değişiyor? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklama

05.07.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırı hakkında konuşan Büyükekşi, "Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır da getirmeyebiliriz. Önemli olan doğruyu bulmak." dedi.

Yabancı sınırı yine mi değişiyor? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Yeni sezon planlamasıyla ilgili konuşan Büyükekşi'nin yabancı sınırı ile ilgili kullandığı cümle sosyal medyada gündem oldu.

"YABANCI SINIRININ KALİTEYİ ARTIRDIĞINA İNANMIYORUM"

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"Yabancı sınırının kaliteyi artırdığına inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda ne yapılacaksa buna birlikte karar vermeliyiz. Gerekirse yabancı konusunda sınır da getirmeyebiliriz. Önemli olan doğruyu bulmak."

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KURUMLARINDA BAŞKANLIK YAPTIM"

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"Berna hanımın güzel bir sözü var. Ofsaytı biliyor musunuz diye sormuşlardı. O da dedi ki, benim bilmeme gerek yok. Futbol oynamayacağım, yöneteceğim dedi. Türkiye'nin en önemli kurumlarında başkan vekilliği ve başkanlık yaptım. "

"BENİMLE İLGİLİ SORUŞTURMA YOK"

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"Yanlış bir algı var. Bazı şeyler vardır ki, 17 Aralık'tan önce olan bir şey var. Onunla ilgili devam eden mahkeme var. Burada bizim gocunacak bir şeyimiz yok. Benimle ilgili bir soruşturma yok. Kardeşimle ilgili mahkeme süreci devam ediyor."

"YÖNETİM KURULU LİSTEMDE HEPSİ BENİM SEÇTİĞİM KALİTELİ İNSANLAR"

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"Benim yönetim kurulu üye listeme bakarsanız böyle bir şeyin olmadığını görürsünüz. Hepsi benim seçtiğim, iyi eğitimli insanlar. 1999'dan bu yana yapılmamış iki kadın yönetici TFF yönetiminde. Son derece donanımlı iki insan. Kimsenin arkasına sığınmıyoruz. Söyleyen değil, yapanız."

"EN BÜYÜK SORUN GÜVEN"

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"Türk futbolunun en önemli sorunu güven. Kimse kimseye güvenmiyor. İnşallah bu güveni sağlayacağız. Türkiye'de herkes adalet istiyor. Ancak bana daha fazla adalet olsun diyor. Bana daha fazla farklı şeyler yapılsın istiyor. Geçtiğimiz sezondaki hakemlerle ilgili ortaya çıkan problemler futbolumuzu olumsuz etkiledi."

"HERKESİN PAYI VAR"

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"Birçok yerde birçok sıkıntı var. Altyapıda yeteri kadar odaklanma olmamış. Bundan dolayı aşağıdan yetişen oyuncu grubu yok. Milli Takım'a baktığınızda oyuncularımızın yarısından fazlası yurt dışında yetişip gelen Türk futbolcular. Sadece kulüpler, TFF ve hakemler demek doğru olmaz. Herkesin payı vardır Türk futbolunun düşüşünde."


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