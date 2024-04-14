Yabancı VAR hakemi uygulaması sonrası Türk hakemleri isyan etti! Talepleri herkesi şaşırttı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki karşılaşmalardan önce TFF'den yapılan açıklamada VAR'da yabancı hakem uygulamasının başlayacağı duyurulmuştu.

TÜRK HAKEMLERİN MOTİVASYONU BOZULDU

Bu kararın alınmasının ardından Türk hakemlerinin motivasyonu bozuldu. Bu durum nedeniyle gelir ve prestij kaybına uğrayan hakemler, başkanların da sert açıklamaları nedeniyle UEFA nezdinde itibarlarının zedelendiğini ifade ediyor.

"BİZ DE YABANCI BAŞKAN İSTİYORUZ"

Hakemlerin kulislerde, "Biz de yabancı başkanlar istiyoruz" diye konuştuğu öğrenildi. Dünya basınında, Türkiye'de yerli hakemlere duyulan güvensizlik nedeniyle VAR hakemlerinin yabancı tercih edildiği belirtildi, eleştirilerin ön yargılı olduğu vurgulandı.





