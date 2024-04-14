SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Yabancı VAR hakemi uygulaması sonrası Türk hakemleri isyan etti! Talepleri herkesi şaşırttı

Yabancı VAR hakemi uygulaması sonrası Türk hakemleri isyan etti! Talepleri herkesi şaşırttı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2024 17:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'den yapılan açıklamayla kritik maçlara yabancı VAR hakemi getirilmesinden rahatsız olan hakemler, bu duruma tepki gösterirken oldukça ilginç bir talepte bulundukları öne sürüldü. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki karşılaşmalardan önce TFF'den yapılan açıklamada VAR'da yabancı hakem uygulamasının başlayacağı duyurulmuştu.

TÜRK HAKEMLERİN MOTİVASYONU BOZULDU

hakem-aa-1974778

Bu kararın alınmasının ardından Türk hakemlerinin motivasyonu bozuldu. Bu durum nedeniyle gelir ve prestij kaybına uğrayan hakemler, başkanların da sert açıklamaları nedeniyle UEFA nezdinde itibarlarının zedelendiğini ifade ediyor.

"BİZ DE YABANCI BAŞKAN İSTİYORUZ"

tff-iha-1772376

Hakemlerin kulislerde, "Biz de yabancı başkanlar istiyoruz" diye konuştuğu öğrenildi. Dünya basınında, Türkiye'de yerli hakemlere duyulan güvensizlik nedeniyle VAR hakemlerinin yabancı tercih edildiği belirtildi, eleştirilerin ön yargılı olduğu vurgulandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maç bittikten sonra gol attı! İnanılmaz anlar...Maç bittikten sonra gol attı! İnanılmaz anlar...
Hikaye erken son buldu! Arda Güler'den Real Madrid'e vedaHikaye erken son buldu! Arda Güler'den Real Madrid'e veda
Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig MHK son dakika tff türk hakemler süper li hakemi da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in eli tetikte

İsrail'in eli tetikte

'Bakanlık personeliyim' dedi, öfkelenip polisleri tehdit etti!

'Bakanlık personeliyim' dedi, öfkelenip polisleri tehdit etti!

Bugün değil Xabi! Bayern şampiyonluğu erteledi

Bugün değil Xabi! Bayern şampiyonluğu erteledi

Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

Futbolcular neye uğradığını şaşırdı: İşte o anlar!

Futbolcular neye uğradığını şaşırdı: İşte o anlar!

Adana Demirspor - Kayserispor maçı sonrası saha karıştı

Adana Demirspor - Kayserispor maçı sonrası saha karıştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.