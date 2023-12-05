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YABANİ 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? 5 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

05.12.2023 19:12 | Son Güncelleme:
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Yabani dizisi yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Fox TV'nin yeni sezon dizilerinden Yabani'nin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaristliği ise Hilal Yıldız kaleme alıyor. Yabani dizisinin 13. bölümü 5 Aralık 2023 Salı akşamı yayınlanacak. Peki, Yabani dizisi son bölümde ne oldu?

Yabani 13. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 12. bölümünde;
Bagajda kan bulduktan sonra Rüzgar’ı bulmaya şehir dışındaki eve giden Alaz ve Yaman, üstü başı elleri kanlar içinde Rüya ile karşılaşırlar. Alaz ve Yaman Rüya’yı bu durumdan zararsız bir şekilde çekip almaya kararlıdır, bunun için her şeyi de yapmaya razıdırlar, yapacaklardır da…

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YABANİ 13. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 13. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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FOX TV 5 ARALIK 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Kirli Sepeti
04:45 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

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