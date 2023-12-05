YABANİ 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? 5 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

Yabani 13. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. İşte Yabani son bölüm konusu...

YABANİ DİZİSİ 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

YABANİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yabani dizisinin 12. bölümünde;

Bagajda kan bulduktan sonra Rüzgar’ı bulmaya şehir dışındaki eve giden Alaz ve Yaman, üstü başı elleri kanlar içinde Rüya ile karşılaşırlar. Alaz ve Yaman Rüya’yı bu durumdan zararsız bir şekilde çekip almaya kararlıdır, bunun için her şeyi de yapmaya razıdırlar, yapacaklardır da…

YABANİ 13. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin 13. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

FOX TV 5 ARALIK 2023 YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yabani

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Kirli Sepeti

04:45 Kefaret

06:00 Bay Yanlış







