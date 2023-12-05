YABANİ 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! YABANİ dizisi son bölümde neler oldu? 5 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

Yabani 13. bölümü dizi severler tarafından merakla bekleniyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, dizi severleren tam puan almayı başardı. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. İşte Yabani son bölüm konusu...
Yabani, her Salı akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Yabani dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
Yabani dizisinin 12. bölümünde;
Bagajda kan bulduktan sonra Rüzgar’ı bulmaya şehir dışındaki eve giden Alaz ve Yaman, üstü başı elleri kanlar içinde Rüya ile karşılaşırlar. Alaz ve Yaman Rüya’yı bu durumdan zararsız bir şekilde çekip almaya kararlıdır, bunun için her şeyi de yapmaya razıdırlar, yapacaklardır da…
Yabani dizisinin 13. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Yabani
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Kirli Sepeti
04:45 Kefaret
06:00 Bay Yanlış