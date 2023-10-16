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Yabani dizisinin yıldızı Halit Özgür Sarı'nın eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

16.10.2023 21:07 | Son Güncelleme:
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Yabani dizisinde Yaman karakterini canlandıran ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı'nın başarılı oyunculuğu kadar özel hayatı da merak ediliyor. Halit Özgür Sarı bir dönem aynı dizide rol aldığı meslektaşı ile aşk yaşamıştı. İşte görenlerin çok şaşırdığı o isim

Diriliş Ertuğrul, Kırmızı Oda, Kardeşlerim ve Hakan Muhafız gibi başarılı yapımlarda rol alan Halit Özgür Sarı şimdilerde FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani'de Yaman karakterine hayat veriyor. Magazin gündeminden düşmeyen Halit Özgür Sarı'nın eski aşkını görenler gözlerine inanamadı. Ünlü ismin eski aşkı rol arkadaşı çıktı.

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FOX TV'nin Gizli Saklı adlı 8 bölüm yayınlanan dizinin setinde aşk hayatı başlayan Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı kısa süren ilişkilerini noktalama kararı almıştı.

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Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı ikilisi fikir ayrılıkları sonucu ilişkilerini noktalama kararı aldılar.

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Ayrıldıkları dönemde peş peşe iş teklifleri alan ancak kabul etmeyen Halit Özgür Sarı'nın ayrılığın ardından yeni bir sayfa açtığı öğrenildi.


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