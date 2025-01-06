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Yabani'nin çekimleri biter bitmez saçlarını sıfıra vurdu! Halit Özgür Sarı yeni imajıyla gündem oldu kimse tanıyamadı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.01.2025 18:27
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Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Yabani'nin çekimleri bitti. Son bölümüyle seyirciyle buluşacak olan dizinin başrolü Halit Özgür Sarı ise imajını tazeledi. Saçlarını sıfıra vuran oyuncuyu kimse tanıyamadı.

Yabani'nin çekimleri biter bitmez saçlarını sıfıra vurdu! Halit Özgür Sarı yeni imajıyla gündem oldu kimse tanıyamadı!

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine yayın durdurma cezası vermişti. Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Yabani RTÜK cezasının ardından final için gün saymıştı.

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Yakın zamanda final bölümüyle ekrana veda edecek olan dizinin çekimleri de bitti. Çekimlerin bitmesiyle başrol oyuncusu imajını değiştirdi.

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SAÇLARINI SIFIRA VURDU!

Dizi çekimlerinin bitmesinin ardından bazı oyuncular yaptıkları yeni anlaşmalarla gündem olurken başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, yeni imajısıyla gündem oldu. Ünlü isim dalgalı ve yoğun saçlarını sıfıra vurdu.

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Ünlü ismin tarzı ise beğenilmedi. Bazı kullanıcılar Sarı'yı tanıyamadı.

Ekran görüntüsü 2025-01-06 181711

Yabani final yapmadan hemen o diziyle anlaştı! Yabani final yapmadan hemen o diziyle anlaştı!
Anahtar Kelimeler:
yabani dizisi
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