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  4. RTÜK cezasının ardından Yabani final yapacaktı! Yurdaer Okur hızlı davrandı hemen o diziyle anlaştı! Ekranlara dönüyor...

RTÜK cezasının ardından Yabani final yapacaktı! Yurdaer Okur hızlı davrandı hemen o diziyle anlaştı! Ekranlara dönüyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.01.2025 00:01
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Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın'ın yer aldığı Yabani RTÜK cezasının ardından final için gün saymıştı. Son bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin başrol oyuncularından Yurdaer Okur, yeni bir anlaşma yaptı. Henüz dizisi bitmeden yeniden ekranlara dönüyor.

RTÜK cezasının ardından Yabani final yapacaktı! Yurdaer Okur hızlı davrandı hemen o diziyle anlaştı! Ekranlara dönüyor...

Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine yayın durdurma cezası vermişti. Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Yabani de cezaların ardından final bölümüyle ekranlara dönecek.

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  1. bölümüyle final yapacak olan dizinin başrol oyuncusu Yurdaer Okur'dan ise henüz final bölümü yayınlanmadan haber geldi!

YENİ DİZİYLE ANLAŞTI!

Kanal D’de şubat ayında seyirci karşısına çıkacak olan iddialı dizinin kadrosuna Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yurdaer Okur katıldı. Serdar Gözelekli’nin yöneteceği dizinin senaryosu Mehmet Barış Günger imzası taşıyor.

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Dizinin kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Zuhal Olcay, Gülben Ergen, Damla Colbay ve Fırat Altunmeşe bulunuyor.

Setlere geri dönüyor! İddialı diziyle anlaştı Setlere geri dönüyor! İddialı diziyle anlaştı
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Yurdaer Okur rtük yabani dizisi
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