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Yacine Brahimi'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Porto'yla olan sözleşmesi bu ay sonunda sona erecek olan Yacine Brahimi'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Yacine Brahimi'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt

Fenerbahçe'nin 3 yıllık, toplam 12 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı Yacine Brahimi, sarı-lacivertlilere olumsuz yanıt verdi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Porto'da biten sözleşmesinin ardından bonservisini eline alacak olan Cezayirli yıldız, daha iyi bir ligde Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinden teklif bekleme kararı verdi. Cezayir Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulan 29 yaşındaki forvet, Afrika Kupası'ndan önce gideceği takım için karar vermek istemiyor.

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Real Betis'in teklifine de ret cevabı veren yıldız, forvetin Everton'dan gelen teklifi ise şu an beklettiği ve hayali olan Premier Lig'de forma giyme düşüncesini gerçekleştirmek istediği yazıldı. Ancak CAF 2019'dan önce de bir karar vermek istemeyen Brahimi turnuvadaki performansıyla ön plana çıkmak ve taliplerini artırmak istiyor. 2013 yazından bu yana Porto formasını giyen 29 yaşındaki Yacine Brahimi, bu sezon Liga NOS'ta 32 maça forma giyip 10 gol atı ve 4 asist yaptı.

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