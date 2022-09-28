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YADEM ekiplerinden evinde rahatsızlık geçirirken buldukları yaşlı kadına erken müdahale

28.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Solunum değerleri ile nabzı düşük olduğu belirlenen yaşlı kadın, hastanede tedavi altına alındı

YADEM ekiplerinden evinde rahatsızlık geçirirken buldukları yaşlı kadına erken müdahale

Sakarya'da kişisel bakım için evlere giden Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) görevlileri, rahatsızlık geçirirken buldukları yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, YADEM ekipleri, Serdivan ilçesi Yukarıdereköy Mahallesi'nde rutin olarak kişisel bakımını yaptıkları 82 yaşındaki Fikriye Barutçuoğlu'nun evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine içeri giren görevliler, yaşlı kadının solunum değerleri ile nabzının düşük olduğunu tespit etti.

Belediye ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Barutçuoğlu'nun ailesi, duyarlılıklarından dolayı belediyeye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Açıklamada, belediyenin yaşlıların yanında yer almaya devam edeceği belirtilerek, "Bize ihtiyacı olan tüm yaşlılarımızın noktasını tespit edip daha sağlıklı bir yaşam için hepsinin yanında olacağız. Rutin ziyaretimiz sırasında personelimizin fark edip müdahale ettiği ve şu anda tedavi gören Fikriye teyzemize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YADEM ekiplerinden evinde rahatsızlık geçirirken buldukları yaşlı kadına erken müdahale

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