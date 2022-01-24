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Yağışlar, kuraklıktan etkilenen Van Gölü Havzası için umut oldu

24.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu: - "Kar şeklinde düşen her yağış havza için çok değerli ve önemli. Çok iyimser bakıyorum. Toprağın yer altı su seviyesinin iyileşmesi, barajların doluluk oranının artması için iyi bir fırsat olarak bakıyorum" - YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş: -"Bu dönem yağacak kar, yaz aylarındaki su depolarımızı oluşturuyor. Yağışlar böyle devam ederse kuraklığın etkisi bir nebze azalmış olacak"

MESUT VAROL - Van ve çevre illerde son zamanlarda etkili olan yağışlar, küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle seviyelerinde büyük düşüşün yaşandığı Van Gölü Havzası ve çevresindeki akarsular için umut oldu.

Önceki yıllarda sıcaklığın yükselmesine bağlı artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü ve çevresindeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının seviyesinde büyük oranda düşüş yaşandı.

Son günlerde Van'da ve çevre illerde etkili olan yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj ve akarsuların yanı sıra kıyılarında büyük çekilmenin yaşandığı Van Gölü'nde su miktarının eski rakamlara ulaşmasına dair umutları artırdı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde metreleri bulduğu havzada gelecek aylarda da beklenen yağışların düşmesiyle, barajların doluluk oranlarının yükselmesi ve yer altı su kaynaklarının iyileşmesi bekleniyor.

- "Bu yıl düşen yağış çok anlamlı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Van Gölü Havzası'nın da kuraklıktan nasibini aldığını söyledi.

Her yıl ısınmanın daha da arttığını ve havzadaki tüm su kaynaklarının bundan etkilendiğini anlatan Alaeddinoğlu, "Kış aylarında düşen kar, başta ulaşım sistemleri olmak üzere tüm yaşamı etkiliyor. Uçaklar, inmiyor, kara yolunda araçlar ilerleyemiyor, demir yolları kapanıyor ama geleceğe ilişkin havzanın ihtiyaç duyduğu suyu karşılaması adına da kar yağışına büyük ihtiyaç var. Bu yönden bakmakta fayda var." dedi.

Dünyanın giderek ısındığını ve beraberinde de buharlaşmayı getirdiğine dikkati çeken Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Van Gölü, kapalı bir havza olduğu için buharlaşma çok daha fazla. Bu nedenle sadece bir yıllık yağış periyotlarıyla düşünülmemeli. Bu yağışlar, bundan sonra su debilerinin azalmayacağı anlamına gelmiyor. Uzun vadeli düşünmek gerekir fakat yine de bu yıl düşen yağış çok anlamlı. Kar şeklinde düşen her yağış havza için çok değerli ve önemli. Çok iyimser bakıyorum. Toprağın yer altı su seviyesinin iyileşmesi, barajların doluluk oranının artması için iyi bir fırsat olarak bakıyorum. Aynı zamanda önümüzdeki yıl özelikle tarımla uğraşan sektördeki insanların içme ve kullanma suyunu karşılaması anlamında da çok önemli. Kısa vadede Van Gölü ve su kaynaklarının seviyesini olumlu etkileyecektir.

Kar şeklinde olması da hem toprağın hem de barajların ihtiyacını önemli oranda karşılayacak. Önümüzdeki yıllar için olumlu algılanması gereken şeyler ama tedbirler kesinlikle alınmalı, fırsatlar iyi değerlendirilmeli."

- "Bu yağışlar bizi sevindiriyor"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da bir haftadan bu yana bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar, birçok insan için olumsuz hava şartları demek fakat bizi çok sevindiriyor. Umuyoruz ki mart ayına kadar bu yağışlar devam eder ve özellikle havza bol miktarda kar yağışı alır. Çünkü bu dönem yağacak kar, yaz aylarındaki su depolarımızı oluşturuyor. Yağışlar böyle devam ederse kuraklığın etkisi bir nebze azalmış olacak." ifadelerini kullandı.

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küresel ısınma Van

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