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Yağışlar mantar bereketini artırdı! Aile bütçesine katkı sağlıyor

Sinop'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda mantar yoğunluğu arttı. Sabahın erken saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, sezonun hareketlenmesiyle birlikte mantar toplamaya başladı.

Yağışlar mantar bereketini artırdı! Aile bütçesine katkı sağlıyor

Yağışlı havanın etkisini göstermesiyle Sinop'un ormanlık bölgelerinde mantar sezonu canlandı. Yıllardır yöre halkı tarafından doğadan toplanan mantarları bulmak isteyen vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren ormanlık alanların yolunu tuttu.

Bölgede hem sofralarda tüketilen hem de satışa sunularak aile bütçesine katkı sağlayan mantarlar, sezon döneminde birçok kişi için gelir kapısı oluşturuyor.

Yağışlar mantar bereketini artırdı! Aile bütçesine katkı sağlıyor 1

Toplanan mantarların satış fiyatlarının ise ürünün kalitesi, yetiştiği bölge, miktarı ve piyasadaki talebe göre değişiklik gösterdiği belirtiliyor.

Yağışlar mantar bereketini artırdı! Aile bütçesine katkı sağlıyor 2

Yağışların devam etmesiyle birlikte mantar miktarının daha da artması beklenirken, Sinop'ta mantar toplayıcılarının da ormanlık alanlara ilgisi yoğunlaştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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