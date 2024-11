Yağlarını aldırdı 11 kilo verdi! Karın kaslarını böyle gösterdi! Demet Akalın sahne tarzıyla beğeni topladı

Her giydiği, her söylediği ve her açıklaması sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

Yaz aylarında liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulan Akalın, formda halini paylaşmaktan hiç kaçınmıyor. Mide ameliyatı olmadan 11 kilo veren Akalın şimdi de sahne tarzıyla çok beğenildi.

TAM NOT ALDI

Diyet yapmaya devam eden Demet Akalın karın kaslarını gösterdiği tülden kostümüyle beğeni topladı. Akalın, krem tonlarında ve gold detaylı taşlı elbisesini büyük küpeleri ile tamamladı.

YORUM YAĞDI

Demet Akalın'ın bu haline sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok iyi zayıflamış', 'ne yaptın böyle olaysın', 'yıkılıyorsun abla', 'zayıflayınca nasıl açıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.