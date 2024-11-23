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  4. Yağlarını aldırdı 11 kilo verdi! Karın kaslarını böyle gösterdi! Demet Akalın sahne tarzıyla beğeni topladı

Yağlarını aldırdı 11 kilo verdi! Karın kaslarını böyle gösterdi! Demet Akalın sahne tarzıyla beğeni topladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.11.2024 08:03
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Her açıklaması ve her paylaşımı sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Yaz aylarında yağlarını aldırıp 11 kilo veren Akalın bu defa karın kaslarını göstermekten kaçınmadı. Ünlü ismin sahne tarzı beğeni topladı.

Yağlarını aldırdı 11 kilo verdi! Karın kaslarını böyle gösterdi! Demet Akalın sahne tarzıyla beğeni topladı

Her giydiği, her söylediği ve her açıklaması sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor.

Yaz aylarında liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulan Akalın, formda halini paylaşmaktan hiç kaçınmıyor. Mide ameliyatı olmadan 11 kilo veren Akalın şimdi de sahne tarzıyla çok beğenildi.

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TAM NOT ALDI

Diyet yapmaya devam eden Demet Akalın karın kaslarını gösterdiği tülden kostümüyle beğeni topladı. Akalın, krem tonlarında ve gold detaylı taşlı elbisesini büyük küpeleri ile tamamladı.

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YORUM YAĞDI

Demet Akalın'ın bu haline sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok iyi zayıflamış', 'ne yaptın böyle olaysın', 'yıkılıyorsun abla', 'zayıflayınca nasıl açıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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