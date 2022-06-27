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Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti! "Bu çamaşırlar yıkanacak"

27.06.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanırken ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olurken Yağmur Atacan uzun bir süre Instagram'dan uzak durmuştu. Geçen günlerde kural bozan Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkat çekti.

Pınar Altuğ, başrolünü Oktay Kaynarca ile paylaştığı İlk Aşkım dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Atacan'a gönlünü kaptırmış ve ünlü çiftin arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Aralarındaki yaş farkıyla ilgili o dönem olumsuz yorumlar alan ve sık sık gündem olan çift, tüm konuşulanlara kulak tıkayıp 12 Nisan 2008 tarihinde oldukça ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girmişti.
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Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif olarak kullanırken ve özellikle aile pozlarıyla sık sık gündem olurken Yağmur Atacan uzun bir süre Instagram'dan uzak durmuştu.

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Geçtiğimiz günlerde kural bozan Atacan, sosyal medyaya hızlı bir giriş yaptı. Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, özellikle 14 yıllık eşi Pınar Altuğ ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Ekran görüntüsü 2022-06-27 073003

Atacan ilk olarak "Sonunda buldum Pınar, bu çamaşırlar yıkanacak" ifadelerini kullandığı bir videoyu yayınlayarak dikkat çekti. Günlerce çamaşırhane aradığını dile getiren oyuncunun, "Arayan bulur" diyerek mutluluğunu paylaştığı videosu eşi tarafından da paylaşılırken kısa sürede gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan Instagram
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